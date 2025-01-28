Зростання кредитного портфеля та попиту на позики: які очікування банків у 2025 році

Банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування: вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.

Це підтверджують дані щоквартального Опитування щодо умов банківського кредитування.

Які результати опитування

Попит на корпоративні кредити зростав у IV кварталі 2024 року та протягом всього року. Оцінки попиту на кредити для великих підприємств були найвищими з 2021 року, завдяки зниженню процентних ставок та потребам у капітальних інвестиціях і оборотному капіталі. В I кварталі 2025 року очікується зростання попиту на всі кредити для бізнесу, крім короткострокових.

Попит населення на споживчі кредити також зростав у IV кварталі та упродовж 2024 року з огляду на кращі споживчі настрої та вищі витрати на товари довготривалого користування. Оптимістичні перспективи ринку нерухомості та нижчі процентні ставки підживили попит на іпотеку. В І кварталі респонденти очікують на незмінність попиту на споживчі кредити та зниження попиту на іпотеку.

Боргове навантаження бізнесу й надалі залишалося середнім, а домогосподарств – низьким.

Кредитні стандарти для бізнесу загалом не змінилися. Посилення конкуренції між банками стимулювало пом’якшення кредитних стандартів для корпорацій. Банки також дещо пом’якшили їх для МСП. Водночас відбулося посилення кредитних стандартів для валютних кредитів.

Уточнюється, що рівень схвалення заявок на кредити бізнесу зріс на всі види позик, крім валютних.

Банки пом’якшили кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик з огляду на активну конкуренцію з небанківськими фінустановами.

Рівень схвалення заявок на споживчі позики збільшився, а на іпотеку – зменшився переважно в окремих великих фінустановах.

Також респонденти повідомили про помірне зростання кредитного, операційного та валютного ризиків наприкінці 2024 року та прогнозують посилення в І кварталі всіх видів ризику, крім операційного.

Про кредитування

Нагадаємо, кредитування зростає понад рік як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах. Чистий кредитний портфель бізнесу за 2024 рік зріс на 21%, а портфель населення – на 39%.

Додамо, з грудня 2020 року підприємці отримали 43,29 тис. кредитів на загальну суму 138,4 млрд грн за програмою державних гарантій на портфельній основі. У 2024 році було видано 10,32 тис. кредитів на суму 35,5 млрд грн.

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.