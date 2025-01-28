Рост кредитного портфеля и спроса на ссуды: какие ожидания банков в 2025 году

Банки сохраняют оптимистичный настрой по кредитованию: они отмечают увеличение спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.

Это подтверждают данные ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования.

Какие результаты опроса

Спрос на корпоративные кредиты рос в IV квартале 2024 г. и в течение всего года. Оценки спроса на кредиты для крупных предприятий были самыми высокими с 2021 года, благодаря снижению процентных ставок и потребностям капитальных инвестиций и оборотного капитала. В I квартале 2025 года ожидается рост спроса на все кредиты для бизнеса, кроме краткосрочных.

Спрос населения на потребительские кредиты также рос в IV квартале и в течение 2024 года, учитывая лучшие потребительские настроения и более высокие расходы на товары долгосрочного пользования. Оптимистичные перспективы рынка недвижимости и более низкие процентные ставки подпитали спрос на ипотеку. В I квартале респонденты ожидают неизменность спроса на потребительские кредиты и снижение спроса на ипотеку.

Долговая нагрузка бизнеса по-прежнему оставалась средней, а домохозяйств – низкой.

Кредитные стандарты для бизнеса в целом не изменились. Ужесточение конкуренции между банками стимулировало смягчение кредитных стандартов для корпораций. Банки также несколько смягчили их для МСП. В то же время, произошло усиление кредитных стандартов для валютных кредитов.

Уточняется, что уровень одобрения заявок на кредиты бизнеса вырос на все виды ссуд, кроме валютных.

Банки смягчили кредитные стандарты для ипотеки и потребительских ссуд с учетом активной конкуренции с небанковскими финучреждениями.

Уровень одобрения заявок на потребительские ссуды увеличился, а на ипотеку – уменьшился преимущественно в отдельных крупных финучреждениях.

Также респонденты сообщили об умеренном росте кредитного, операционного и валютного рисков в конце 2024 года и прогнозируют усиление в I квартале всех видов риска, кроме операционного.

О кредитовании

Напомним, кредитование растет более года как в корпоративном, так и розничном сегментах. Чистый кредитный портфель бизнеса за 2024 год вырос на 21%, а портфель населения – на 39%.

С декабря 2020 года предприниматели получили 43,29 тыс. кредитов на общую сумму 138,4 млрд грн по программе государственных гарантий на портфельной основе. В 2024 году было выдано 10,32 тыс. кредитов на сумму 35,5 млрд. грн.

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.