Зростання цін прискориться: в НБУ розповіли, коли інфляція сягне піку

У перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, й надалі зростатиме й сягне свого піку в II кварталі, а з середини року почне знижуватися.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він нагадав, що у грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% у річному вимірі, що перевищило попередній прогноз НБУ. За оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало й у січні.

"Високі темпи зростання споживчих цін значною мірою визначалися тимчасовими чинниками. Водночас посилювався й фундаментальний ціновий тиск. Про це свідчить подальше пришвидшення базової інфляції , зокрема через стрімке зростання цін на послуги", - зауважив Пишний.

Він додав, що така цінова динаміка зумовлювалася збільшенням витрат бізнесу на сировину, матеріали й електроенергію, а також підвищенням зарплат на тлі збереження дефіциту кадрів.

Водночас, як підкреслив голова НБУ, в останні місяці зростання цін певною мірою стримувалося зміцненням курсу гривні до євро, що має вагоме значення для українського імпорту.

У регуляторі очікують, що перехід інфляції на двознаковий рівень негативно позначається на інфляційних очікуваннях населення та бізнесу.

За словами Пишного, завдяки вичерпанню тимчасових чинників цінового тиску та заходам процентної й валютно-курсової політики НБУ інфляція сповільниться до 8,4% у 2025 році та до цілі 5% – у 2026 році.

Коли знизиться інфляція

В НБУ прогнозують, що у перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих минулорічних врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу. Інфляція сягне свого піку в II кварталі та із середини року почне знижуватися.

Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році – до цілі 5%.

Очікується, що цьому сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск.

Що буде з ВВП?

За оцінками НБУ, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 3,4%, що менше за очікування, а темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком.

"Це пояснюється не тільки гіршими врожаями, а й посиленням повітряних атак Росії та пов’язаним із цим дефіцитом електроенергії. Збереження високих безпекових ризиків також стримувало повернення мігрантів та зумовлювало значний дефіцит робочої сили", - наголосив Пишний.

Він додав, що НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік – до 3,6%. Водночас базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування. Відповідно у 2026–2027 роках очікується помірне пришвидшення економічного зростання – до близько 4%.

Реальний ВВП України зросте на 3% у 2025 році завдяки внутрішньому споживанню та розвитку ВПК, прогнозують аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital.За їхніми оцінками, оборонний сектор може додати 1-2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.

За прогнозами КSE Institute, реальний ВВП України в 2027 році буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня.