Предприниматели получили льготных кредитов на 1,4 млрд грн за неделю

С 5 по 9 мая 2025 года в рамках госпрограммы " Доступные кредиты 5-7-9% " предприниматели получили 39 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, а с начала полномасштабной войны в Украине выданы ссуды на 308 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В частности, за прошедшую неделю банками государственного сектора экономики – 374 кредита на 0,7 млрд гривен. С начала 2025 года по программе 5-7-9 предприниматели получили 9906 кредитов на 31,5 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики – 6392 кредита на 12,8 млрд гривен.

За время действия военного положения выдано 79 541 кредит на 308 млрд грн, из которых по состоянию на 12 мая текущего года:

40,8 млрд грн – на инвестиционные цели;

75,65 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

46,75 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

37,42 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,39 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

57,30 млрд грн – на антивоенные цели;

34,09 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписано 114 363 кредитных договора на 397,6 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 78 730 договоров на 181,2 млрд гривен.

Госпрограмму реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), заключивший соглашения о сотрудничестве с 46 банками. Правительство продолжает производить все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках этой программы.

Напомним, с начала 2025 года 3251 агропредприятие привлекло 19,1 млрд гривен по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Всего за этот год 7420 агропредприятий уже привлекли почти 34,6 млрд грн кредитов по разным программам.