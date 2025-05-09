"Доступные кредиты 5-7-9%": с начала года аграрии привлекли уже более 19 млрд гривен

С начала 2025 года 3251 агропредприятие привлекло 19,1 млрд гривен по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Всего за этот год 7420 агропредприятий уже привлекли почти 34,6 млрд грн кредитов по разным программам.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

С 1 января кредиты по этой программе предоставляются сельхозпроизводителям или пролонгируются при условии, что они зарегистрировались в ГАР.

"Государственная программа остается главным инструментом поддержки аграрного бизнеса. Ведь это реальный ресурс, который позволяет фермерам сеять, инвестировать в технику и развитие хозяйства", — отметил министр.

Лидерами по объему привлеченных кредитов стали восемь регионов Украины: Киевская, Черниговская, Одесская, Кировоградская, Винницкая, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области. В этих регионах уже воспользовались программой 1883 агропредприятий.

Напомним, 2 мая сообщалось, что в ряд продолжает выполнять свои обязательства перед банками в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Очередной платеж в размере 1,9 млрд. грн. был направлен на компенсацию процентных ставок и покрытие долга перед банками за предыдущие периоды.