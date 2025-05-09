"Доступні кредити 5-7-9%": від початку року аграрії залучили вже понад 19 млрд гривень

З початку 2025 року 3251 агропідприємство залучило 19,1 млрд гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Загалом за цей рік 7 420 агропідприємств вже залучили майже 34,6 млрд грн кредитів за різними програмами.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

З 1 січня кредити за цією програмою надаються сільгоспвиробникам або пролонговуються за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.

"Державна програма залишається головним інструментом підтримки аграрного бізнесу. Адже це — реальний ресурс, який дозволяє фермерам сіяти, інвестувати в техніку та розвиток господарства", — зазначив міністр.

Лідерами за обсягом залучених кредитів стали вісім регіонів України: Київська, Чернігівська, Одеська, Кіровоградська, Вінницька, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області. Загалом, у цих регіонах вже скористалися програмою 1883 агропідприємств.

Нагадаємо, 2 травня повідомлялося, що уряд продовжує виконувати свої зобов'язання перед банками в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Черговий платіж у розмірі 1,9 млрд грн був спрямований на компенсацію відсоткових ставок та покриття боргу перед банками за попередні періоди.