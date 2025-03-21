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Аграрії отримали майже 9 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9" з початку року
Державна підтримка сільгоспвиробників триває: з початку 2025 року 1 659 агрогосподарств отримали майже 9 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9".
Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.
Програма передбачає можливість отримання кредитів до 90 млн грн під ставку від 5% до 9% річних. Ці кошти аграрії спрямовують на проведення посівної кампанії, закупівлю нової техніки та інші важливі потреби.
Найбільші обсяги кредитування отримали аграрії з:
- Київської області — 892,3 млн грн для 138 господарств;
- Чернігівської області — 855,4 млн грн для 116 господарств;
- Одеської області — 711,9 млн грн для 140 господарств;
- Кіровоградської області — 680,5 млн грн для 152 господарств;
- Вінницької області — 630,8 млн грн для 124 господарств.
Загалом цього року 4 438 агропідприємств залучили понад 20,3 млрд грн банківських кредитів за різними державними програмами.
Варто зазначити, що з 1 січня 2025 року для отримання кредиту за програмою "5-7-9" обов’язковою умовою є реєстрація в Державному аграрному реєстрі (ДАР).
"Продовжуємо створювати сприятливі умови для фінансової підтримки агросектору та забезпечення стабільної роботи аграріїв", — підсумував Коваль.
Додамо, Кабінет міністрів продовжив на один рік до 31 березня 2026 року строк кредитування сільськогосподарських товаровиробників за укладеними договорами за програмою "Доступні кредити 5-7-9". Відповідну постанову №1500 від 27 грудня, ініційовану Міністерством аграрної політики та продовольства, опубліковано на сайті уряду.