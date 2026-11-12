"Укрпошта" доставлятиме ліки з Liki.ua у 26 тисяч населених пунктів

"Укрпошта" розпочала співпрацю з платформою Liki.ua в межах розвитку проєкту "Укрпошта.Аптека". Тепер понад 13 тисяч аптечних товарів можна замовити на Liki.ua з безкоштовною доставкою "Укрпоштою" у понад 26 тисяч населених пунктів України.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, компанії об’єднали можливості своїх платформ, щоб розширити доступ до ліків та інших аптечних товарів.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" планувала масштабувати аптечний сервіс на всі населені пункти, які обслуговує компанія. Йшлося приблизно про 26 тисяч міст і сіл, включно з територіями, де працюють пересувні відділення.