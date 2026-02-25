"Укрпошта.Аптека" запрацює в усіх населених пунктах до кінця березня 2026 року

Повноцінний запуск сервісу "Укрпошта.Аптека" у всіх населених пунктах, які обслуговує національний поштовий оператор, запланований до кінця березня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який той дав "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія завершує закупівлю необхідних технологій для роботи сервісу. Йдеться, зокрема, про логери температури, спеціалізовані сумки, холодові та нагрівальні елементи, які забезпечать належні умови транспортування лікарських засобів.

Сервіс працюватиме у форматі адресної доставки: медикаменти не зберігатимуться у відділеннях, а надсилатимуться клієнтам після оформлення замовлення через сайт, кол-центр або поштові відділення. Доставка охопить не лише стаціонарні точки, а й території, куди виїжджають пересувні відділення — загалом близько 26 тисяч населених пунктів.

Проєкт є частиною довгострокової стратегії розвитку компанії. У липні 2025 року Смілянський визначив запуск "Укрпошта.Аптеки" серед ключових цілей, поряд із створенням "Укрпошта.Банку". Наразі мережа оператора налічує понад 6 тисяч відділень і 26 тисяч точок обслуговування.

Фінансові показники компанії демонструють зростання. У четвертому кварталі 2025 року "Укрпошта" отримала 257,9 млн грн чистого прибутку — на 69,2% більше, ніж роком раніше. Виторг за цей період зріс до 3,6 млрд грн.

Запуск аптечного сервісу має покращити доступ до лікарських засобів для жителів віддалених громад, де відсутні стаціонарні аптеки.

Нагадаємо, пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" був запущений на початку 2024 року у Донецькій області. Згодом він охопив усю Сумщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину.