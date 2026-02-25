Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,23

43,13

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрпошта.Аптека" запрацює в усіх населених пунктах до кінця березня 2026 року

"Укрпошта" масштабуватиме доставку медикаментів у найвіддаленіші села
"Укрпошта" масштабуватиме доставку медикаментів у найвіддаленіші села

Повноцінний запуск сервісу "Укрпошта.Аптека" у всіх населених пунктах, які обслуговує національний поштовий оператор, запланований до кінця березня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на  коментар генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який той дав "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія завершує закупівлю необхідних технологій для роботи сервісу. Йдеться, зокрема, про логери температури, спеціалізовані сумки, холодові та нагрівальні елементи, які забезпечать належні умови транспортування лікарських засобів.

Сервіс працюватиме у форматі адресної доставки: медикаменти не зберігатимуться у відділеннях, а надсилатимуться клієнтам після оформлення замовлення через сайт, кол-центр або поштові відділення. Доставка охопить не лише стаціонарні точки, а й території, куди виїжджають пересувні відділення — загалом близько 26 тисяч населених пунктів.

Проєкт є частиною довгострокової стратегії розвитку компанії. У липні 2025 року Смілянський визначив запуск "Укрпошта.Аптеки" серед ключових цілей, поряд із створенням "Укрпошта.Банку". Наразі мережа оператора налічує понад 6 тисяч відділень і 26 тисяч точок обслуговування.

Фінансові показники компанії демонструють зростання. У четвертому кварталі 2025 року "Укрпошта" отримала 257,9 млн грн чистого прибутку — на 69,2% більше, ніж роком раніше. Виторг за цей період зріс до 3,6 млрд грн.

Запуск аптечного сервісу має покращити доступ до лікарських засобів для жителів віддалених громад, де відсутні стаціонарні аптеки.

Нагадаємо, пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" був запущений на початку 2024 року у Донецькій області. Згодом він охопив усю Сумщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину.

Автор:
Тетяна Гойденко