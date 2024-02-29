Проєкт "Укрпошта. Аптека" розширюється ще на 5 областей: як безкоштовно замовити ліки

Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" з 1 березня буде охоплювати не лише Донеччину, а й усю Сумщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Після перших тижнів тестування процесів на Донеччині, ми анонсуємо розширення пілотного проєкту "Укрпошта. Аптека", з 1 березня, як і планували. Тепер доставка ліків доступна всім мешканцям прифронтових областей", - зауважив Смілянський.

Він нагадав, що нещодавно "Укрпошта" запустила проєкт безкоштовної доставки ліків на прифронтові території, особливо туди, де аптеки відсутні або зруйновані за час війни.

21 лютого пілотний проєкт розпочав свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.

Як замовити

Щоб придбати лікарські засоби, достатньо зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та слідувати підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем.

Наразі є змога замовляти безрецептурні препарати (компанія повсякчас працює над розширенням асортименту), а також за програмою "Доступні ліки".

Терміни доставки

Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Доставка безкоштовна. Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає SMS-повідомлення. Щоб перевірити, чи правильно укомплектовано замовлення, можна оглянути посилку при врученні.

Строки доставки наразі становлять до трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення).

Термін зберігання замовлення у відділенні – 7 календарних днів.

Ситуація з аптеками в селах

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Це нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

"Також Укрпошта" отримала ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях для запуску проєкту "Укрпошта-Ліки" на деокупованих і прифронтових територіях.