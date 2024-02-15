Доставка на наступний день: "Укрпошта" переходить на повністю автоматизоване сортування посилок (ФОТО)

АТ "Укрпошта" завершила встановлення автоматизованих сортувальних ліній на логістичному терміналі у Києві. Нове обладнання дозволяє обробляти 18 тисяч посилок за одну годину, або ж близько 400 тисяч відправлень на добу.

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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Посилки зі швидкістю черепашок підуть у минуле

"Укрпошта багато чого встигла досягнути і до війни, і під час повномасштабного вторгнення. Але залишалась одна річ, за яку нас критикували – це якість та швидкість доставки посилок. Але тепер всі ці жарти та історії про посилки зі швидкістю черепашок підуть у минуле", - зазначив Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" переходить на повністю автоматизоване сортування, відкриваючи термінал "Київ Правий", спроможний обробляти 400 000 посилок за добу (5 посилок за секунду).

"Вперше за 40 років ми відкриємо інноваційний термінал "Київ Лівий". А далі – Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Одеса…І ще 14-16 таких терміналів, щоб ви могли отримувати посилки по Україні якнайшвидше. І це буде не колись – а протягом наступних … ні, не 2-3 тижнів, проте 3-4 місяців", - підкреслив Смілянський.

Він додав, шо пришвидшення термінів доставки буде помітним вже зовсім скоро

"Доставка на наступний день у будь-яке місто України, бо саме цього Ви очікували від Укрпошти і саме це ми зробимо", - підкреслив Смілянський.

"Укрпошта" автоматизує сортування посилок

Як повідомляють у Мінінфраструктурі, впродовж першого півріччя автоматизація потужностей відбудеться ще у шести сортувальних терміналах в Дніпрі, Києві, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому.

Незабаром заплановано відкриття інноваційного сортувального термінала "Київ Лівий", де також буде відкритий ще один центр обробки міжнародних посилок, що дасть можливість суттєво скоротити час доставки посилок.

Нагадаємо, "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.