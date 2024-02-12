МОЗ та "Укрпошта" планують запустити сервіс доставки ліків

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) та "Укрпошта" анонсують запуск нового сервісу з доставки ліків, який спростить доступ до лікарських засобів для людей по всій країні.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Нещодавно "Укрпошта" отримала ліцензії від Держлікслужби як на оптову торгівлю лікарськими засобами, так і на продаж ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на нашу думку, значно спростить доступ до ліків", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

Як буде працювати сервіс

За словами Ляшка, замовити ліки можна буде онлайн або телефоном, не виходячи з дому, а отримати лікарські засоби можна буде у будь-якому населеному пункті України двома способами:

У найближчому відділенні "Укрпошти";

За адресою проживання (доставка кур'єром).

Ляшко вважає, новий сервіс допоможе вирішити проблему доступності ліків, особливо для жителів віддалених населених пунктів.

"Таким чином, ми вирішимо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні", - сказав він.

Очільник МОЗу додав, що із січня 2024 року відомство уже реалізує проєкт мобільних аптек, який допомагає забезпечити ліками жителів прифронтових територій.

Перша мобільна аптека почала працювати в Харківській області і доставляє ліки до 80 населених пунктів. На початку лютого мобільна аптека запрацювала в Черкаській області, де вона забезпечує ліками 36 населених пунктів.

Ляшко додав, що мобільні аптеки мають працювати в усіх областях і найближчим часом проєкт буде розширено на Черкащині. А ще він запрацює в Рівненській та Сумській областях.

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.