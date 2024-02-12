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Категорія
Здоровʼя
Дата публікації

МОЗ та "Укрпошта" планують запустити сервіс доставки ліків

МОЗ та "Укрпошта" планують запустити сервіс доставки ліків
Замовити ліки можна буде онлайн або телефоном

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) та "Укрпошта" анонсують запуск нового сервісу з доставки ліків, який спростить доступ до лікарських засобів для людей по всій країні.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Нещодавно "Укрпошта" отримала ліцензії від Держлікслужби як на оптову торгівлю лікарськими засобами, так і на продаж ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на нашу думку, значно спростить доступ до ліків", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

Як буде працювати сервіс

За словами Ляшка, замовити ліки можна буде онлайн або телефоном, не виходячи з дому, а отримати лікарські засоби можна буде у будь-якому населеному пункті України двома способами:

  • У найближчому відділенні "Укрпошти";
  • За адресою проживання (доставка кур'єром).

Ляшко вважає, новий сервіс допоможе вирішити проблему доступності ліків, особливо для жителів віддалених населених пунктів.

"Таким чином, ми вирішимо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні", - сказав він.

Очільник МОЗу додав, що із січня 2024 року відомство уже реалізує проєкт мобільних аптек, який допомагає забезпечити ліками жителів прифронтових територій.

Перша мобільна аптека почала працювати в Харківській області і доставляє ліки до 80 населених пунктів. На початку лютого мобільна аптека запрацювала в Черкаській області, де вона забезпечує ліками 36 населених пунктів.

Ляшко додав, що мобільні аптеки мають працювати в усіх областях і найближчим часом проєкт буде розширено на Черкащині. А ще він запрацює в Рівненській та Сумській областях.

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

Автор:
Тетяна Гойденко