Цифровізація охорони здоров’я: які сервіси з’являться у 2024 році

Міністерство охорони здоров'я України презентувало роботу вже впроваджених проектів і анонсувало плани щодо розвитку цифровізації охорони здоров’я на 2024 рік. Незабаром в українців з’явиться можливість підписувати декларацію з лікарем онлайн та продовжиться впровадження системи верифікації лікарських засобів.

Про це повідомляє "Урядовий портал"

Зазначається, що електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) – найбільша IT-система України і одна з ключових систем цифрового простору української медицини eHealth.

Сьогодні завдяки новим сервісам, що вже впроваджені в ЕСОЗ, можна:

виписувати електронні направлення;

формувати медичні висновки про народження та тимчасову непрацездатність;

придбати рецептурні ліки за електронним рецептом від лікаря;

отримувати ліки, а також тест-смужки для глюкометрів за е-рецептом у межах програми реімбурсації тощо.

Також в електронній системі охорони здоровʼя став доступним функціонал обліку реабілітаційних втручань. Внесено понад мільйон записів (з використанням МКФ) щодо провадження реабілітації.

Крім сервісів, впроваджених в ЕСОЗ, уже запущено пілот електронної системи управління запасами ліків та медичних виробів "e-Stock", розвинуто нові модулі системи "MedData", серед яких – модуль "гуманітарна допомога", "Вакцинація" та "Облік".

Що буде вдосконалено і впроваджено у 2024 році

Як обіцяють у МОЗ, незабаром запрацює кабінет пацієнта, тож в українців з’явиться можливість, зокрема, і заключати декларацію з лікарем онлайн.

Окрім цього, буде розширено функціонал реабілітаційних втручань, продовжиться впровадження системи верифікації лікарських засобів, продовжуватиметься робота над цифровізацією ВЛК та МСЕК.

"Цифровізація медичної системи дозволяє досягти кількох цілей: по-перше, вона дозволяє зменшити бюрократію і навантаження на медичних працівників завдяки роботі електронних сервісів; пацієнти завдяки цифровізації можуть отримувати якісні та доступні послуги; і, нарешті, вона надає інструменти для управління, щоб на основі даних формувати політики і приймати ефективні рішення", – зазначила заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Марія Карчевич.

Нагадаємо, в Україні змінилася процедура отримання першого електронного рецепта: пацієнт може отримати рецепт на ліки, звернувшись до лікаря дистанційно. При цьому, строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти, збільшився до 90 календарних днів із 30-ти, як було раніше.

Також в Україні повернули норму, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", мають відпускатися лише за електронним рецептом.

Нещодавно уряд розширив перелік безкоштовних ліків. До нього додали противірусні засоби "Валганцикловір" та лікарський засіб "Дапагліфлозин", що застосовується у разі серцевої недостатності.

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