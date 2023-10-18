В Україні змінили термін дії електронних рецептів

Строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти, збільшився до 90 календарних днів із 30-ти, як було раніше.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше)", - зазначили у МОЗ.

Там підкреслили, що це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів.

Як наголосили у МОЗ, при цьому строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби, — 30 календарних днів.

У МОЗ нагадали, що погасити електронний рецепт, як і раніше, можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.

Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом». Для цього достатньо обрати область, тип та назву населеного пункту, в якому ви проживаєте. Після цього на дашборді зʼявиться карта з позначками доступних аптек, а також перелік адрес аптек, які відпускають ліки за е-рецептом.

Як отримати електронний рецепт?

Для отримання рецепту необхідно записатися на прийом до свого лікаря. Під час огляду спеціаліст формує електронне призначення на отримання ліків, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з їхнього приймання. Повторний запит на електронний рецепт можна робити вже по телефону.

Новий рецепт на той самий лікарський засіб може бути виписаний:

не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому електронному рецепті, за яким виписано цей лікарський засіб, курс лікування було встановлено на термін від 21 дня та більше;

за 3 дні, якщо такий строк є меншим за 21 день.

Після того, як лікар виписав "Е-рецепт", пацієнт отримує смс-повідомлення з номером рецепта та кодом підтвердження, який потрібно буде вказати в аптеці.

Якщо у пацієнта немає мобільного телефону, необхідно прийти на особистий прийом до лікаря. "Е-рецепт" у такому випадку видадуть у роздрукованому вигляді, а також проінформують про спосіб застосування виписаних ліків.

Нагадаємо, в Україні повернули норму, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", мають відпускатися лише за електронним рецептом.

Нещодавно уряд розширив перелік безкоштовних ліків. До нього додали противірусні засоби "Валганцикловір" та лікарський засіб "Дапагліфлозин", що застосовується у разі серцевої недостатності.

Джерело фото: ua.depositphotos.com