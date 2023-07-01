З 1 липня скасовуютьс паперові рецепти для "Доступних ліків": до чого готуватись?

Медикаменти за програмою "Доступні ліки" з 1 липня більше не продаватимуть за паперовим рецептом. Україна мала повністю перейти на електронні рецепти ще в 2019 році, відколи ця держпрограма перейшла під адміністрування Національної служби здоров’я. Але через російську агресію проти України уряд дозволив виписувати і відпускати “доступні ліки” також за паперовим рецептом, щоб забезпечити населенню безперешкодний доступ до життєво необхідних ліків.

За даними Держлікслужби, з 1 липня 2023 відпуск ліків за електронним рецептом застосовуватиметься на всій території України, за винятком прифронтових територій .

"Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою "доступні ліки" відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії", - йдеться в повідомленні відомства.

Однак, за проханням пацієнта лікар все ще може додатково роздрукувати інформаційну довідку , в якій міститиметься інформація про рецепт.

Впровадження електронних інструментів дозволятиме більш ефективно управляти програмою "Доступні ліки", розуміти на рівні держави запити та потреби пацієнтів, і більш ефективно розподіляти бюджетні кошти.

"Програма "Доступні ліки" завжди діяла за електронними рецептами, але з початком повномасштабної агресії рф було запроваджено можливість використання паперових. Ситуація змінюється, тому програма реімбурсації повертається до електронних рецептів. В зоні бойових дій паперові рецепти і надалі будуть чинними нарівні з електронними", - підкреслює голова НСЗУ Наталія Гусак.

Держлікслужба зазначає, що лише з початку 2023 року "Доступні ліки" за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 млн українців. Загалом за час війни (з березня-2022 по червень-2023) було погашено 14 млн електронних рецептів.

Лише за останні 30 днів вперше отримали електронний рецепт 50 тис. пацієнтів - це громадяни, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового і нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії. Пацієнти, які потребують амбулаторного лікування, можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми, безоплатно або з невеликою доплатою.

Хто може отримати "Доступні ліки"?

Щоб почати отримувати ліки за державною програмою, пацієнти повинні звернутися:

для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу – до свого лікаря, з яким укладено декларацію, або до будь-якого іншого сімейного лікаря первинної медичної допомоги;

для лікування розладів психіки та поведінки – до психіатра;

епілепсії – до психіатра або невролога;

план лікування інсуліном прописує лікар-ендокринолог, відповідно, він же виписує перший рецепт на інсуліни, наступні рецепти за призначеним планом уже можуть виписувати сімейні лікарі;

проти нецукрового діабету схему лікування та перший рецепт теж має виписати ендокринолог, наступні рецепти за призначеним планом можуть виписувати сімейні лікарі.

В таких випадках профільний спеціаліст виписує електронний рецепт, а повторний рецепт у разі необхідності можна буде отримати у сімейного лікаря. Це потрібно, якщо пацієнт має хронічне захворювання і потребує постійного прийому необхідних препаратів.

До 1 липня паперовий рецепт на таку групу препаратів лікар виписував лише у разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, або через проблеми з електроенергією.

Як отримати електронний рецепт?

Для отримання рецепту необхідно записатися на прийом до свого лікаря. Під час огляду спеціаліст формує електронне призначення на отримання ліків, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з їхнього приймання. Повторний запит на електронний рецепт можна робити вже по телефону.

Новий рецепт на той самий лікарський засіб може бути виписаний:

не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому електронному рецепті, за яким виписано цей лікарський засіб, курс лікування було встановлено на термін від 21 дня та більше;

за 3 дні, якщо такий строк є меншим за 21 день.

Після того, як лікар виписав "Е-рецепт", пацієнт отримує смс-повідомлення з номером рецепта та кодом підтвердження, який потрібно буде вказати в аптеці.

Якщо у пацієнта немає мобільного телефону, необхідно прийти на особистий прийом до лікаря. "Е-рецепт" у такому випадку видадуть у роздрукованому вигляді, а також проінформують про спосіб застосування виписаних ліків.

На які медикаменти розповсюджується програма?

Наразі за програмою реімбурсації безоплатно або з невеликою оплатою доступно 486 медичних препаратів. З повним списком "Доступних ліків" можна ознайомитись тут.

До таблиці занесено наступну інформацію:

назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці № 2 та № 3);

форму випуску та дозування (стовпці № 4 та № 5);

кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець № 6); – назву і країну виробника ліків (стовпець № 8);

суму доплати за упаковку (стовпець № 16) й іншу інформацію.

Саме в останньому стовпці відображається інформація щодо суми доплати за упаковку або про ліки, які є безкоштовними. У повністю безкоштовних препаратах сума доплати позначена як 0,00 грн.

Історія програми "Доступні ліки"

Програма реімбурсації була впроваджена у 2017 році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. З 1 квітня 2019 року її адмініструє Національна служба здоров'я.

З переходом програми реімбурсації в адміністрування НСЗУ відшкодування вартості лікарських засобів відбувається за принципом "гроші йдуть за пацієнтом в аптеку". Усі аптеки, які відповідають мінімальному набору вимог, мають можливість укласти договір про реімбурсацію з НСЗУ.

Усі процеси, що пов'язані з укладенням договору про реімбурсацію та відпуск ліків за електронними рецептами, відбуваються в електронній системі охорони здоров'я. Електронний рецепт забезпечує мобільність пацієнтів та нівелює географічні обмеження, оскільки отримати ліки можна в будь-якій аптеці чи аптечному пункті, які беруть участь у програмі, незалежно від місця проживання пацієнта.