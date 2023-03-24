Половина українців донатять на ліки: які ліки найзатребуваніші для військових

49% опитаних українців донатять на ліки, а 51% ні. Думки щодо способу, в який зручніше задонатити на ліки, також майже однакові, бо 54% надають перевагу донатам у фонди, чи волонтерам, які збирають на ліки, а 46% надсилають ліки військовим напряму. При цьому цивільним ніхто із опитуваних не надсилає ліки напряму.

Майже половина українців підтримують збори на ліки, чи купують ліки самостійно та надсилають військовим. Саме такими даними поділились в Аптека Доброго Дня після опитування користувачів у власних соціальних мережах.

Для військових, які нині знаходяться у зоні бойових дій та для цивільних, які залишились у прифронтових зонах, найчастіше доставляють необхідні ліки волонтери чи представники благодійних організацій.

Схема збору необхідних ліків точно така ж сама, як і продовольчих товарів: військові та цивільні роблять запити волонтерам чи благодійним організаціям, які в свою чергу формують замовлення. Запаси ліків зазвичай формують на основі гуманітарної допомоги від закордонних партнерів та друзів України, а все, чого не вистачає, волонтери чи фонди купують у вітчизняних аптеках.

“Якщо на початку повномасштабного вторгнення не у всіх аптеках були в наявності певні ліки в необхідній кількості, то сьогодні завдяки злагодженій роботі фармацевтів та волонтерів дефіцит відсутній. Також, завжди можна знайти аналоги, ринок є забезпечений та адаптувався до потреб, виробництво збільшилось. ” - каже директор з продажів Західного регіону Аптека Доброго Дня, Оксана Вархоляк.

Загалом, компанія Аптека Доброго Дня безкоштовно забезпечила ліками військових і тих, хто цього потребував на суму понад 4,5 млн грн.

Список медичних виробів та ліків для військових зазвичай виглядає так:

обезболюючі: мазі, ампули, таблетки , порошки

жарознижуючі

заспокійливі

антибіотики

ранозагоюючі мазі

антисептики

перев'язувальні матеріали, шини, турнікети

шлункові

протидіарейні засоби

кровоспинні

вітаміни

термометри

шини

ноші

Проте, згідно Правил відпуску лікарських засобів з аптечних закладів, визначених наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360, всі рецептурні препарати відпускаються лише за рецептом. На сьогодні, антибіотики та ті препарати, що містять наркотичні речовини відпускаються виключно за рецептом.

Благодійні фонди, які допомагають ліками для військових та населення: