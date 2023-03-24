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Половина украинцев донатят на лекарства: какие лекарства наиболее востребованы для военных
49% опрошенных украинцев донатят на лекарства, а 51% нет. Мнения относительно способа, в который удобнее задонатить на лекарства, также почти одинаковы, потому что 54% предпочитают донатов в фонды или волонтеров, которые собирают на лекарства, а 46% посылают лекарства военным направлению. При этом гражданским никто из опрашиваемых не направляет лекарства напрямую.
Почти половина украинцев поддерживают сборы на лекарства или покупают лекарства самостоятельно и присылают военным. Именно такими данными поделились в Аптеке Доброго Дня после опроса пользователей в собственных социальных сетях.
Для военных, которые находятся в зоне боевых действий и для гражданских, оставшихся в прифронтовых зонах, чаще всего доставляют необходимые лекарства волонтеры или представители благотворительных организаций.
Схема сбора необходимого лекарства точно такая же, как и продовольственных товаров: военные и гражданские делают запросы волонтерам или благотворительным организациям, которые в свою очередь формируют заказы. Запасы лекарства обычно формируют на основе гуманитарной помощи от зарубежных партнеров и друзей Украины, а все, чего не хватает, волонтеры или фонды покупают в отечественных аптеках.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Если в начале полномасштабного вторжения не во всех аптеках были в наличии определенные лекарства в необходимом количестве, то сегодня благодаря слаженной работе фармацевтов и волонтеров дефицит отсутствует. Также, всегда можно найти аналоги, рынок обеспечен и адаптировался к потребностям, производство увеличилось. ” – говорит директор по продажам Западного региона Аптека Доброго Дня, Оксана Вархоляк .
В целом компания Аптека Доброго Дня бесплатно обеспечила лекарствами военных и тех, кто в этом нуждался на сумму более 4,5 млн грн.
Список медицинских изделий и лекарств для военных обычно выглядит следующим образом:
- обезболивающие: мази, ампулы, таблетки, порошки
- жаропонижающие
- успокаивающие
- антибиотики
- ранозаживляющие мази
- антисептики
- перевязочные материалы, шины, турникеты
- желудочные
- противодиарейные средства
- кровоостанавливающие
- витамины
- термометры
- шины
- носилки
Однако, согласно Правилам отпуска лекарственных средств из аптечных учреждений, определенных приказом Минздрава Украины от 19.07.2005 г. № 360, все рецептурные препараты отпускаются только по рецепту. На сегодняшний день антибиотики и препараты, содержащие наркотические вещества, отпускаются исключительно по рецепту.
Благотворительные фонды, помогающие лекарствам для военных и населения:
- Life Changer – проект, имеющий направление поддержки населения лекарствами
- Землячки – поддерживает защитниц всем необходимым: лекарства, средства гигиены и амуниции, формы по размеру и обуви, учитывая индивидуальные потребности каждой.
- Ты не один - фонд помогает жизненно необходимым лекарствам во время войны для населения и военных