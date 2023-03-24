Половина украинцев донатят на лекарства: какие лекарства наиболее востребованы для военных

49% опрошенных украинцев донатят на лекарства, а 51% нет. Мнения относительно способа, в который удобнее задонатить на лекарства, также почти одинаковы, потому что 54% предпочитают донатов в фонды или волонтеров, которые собирают на лекарства, а 46% посылают лекарства военным направлению. При этом гражданским никто из опрашиваемых не направляет лекарства напрямую.

Почти половина украинцев поддерживают сборы на лекарства или покупают лекарства самостоятельно и присылают военным. Именно такими данными поделились в Аптеке Доброго Дня после опроса пользователей в собственных социальных сетях.

Для военных, которые находятся в зоне боевых действий и для гражданских, оставшихся в прифронтовых зонах, чаще всего доставляют необходимые лекарства волонтеры или представители благотворительных организаций.

Схема сбора необходимого лекарства точно такая же, как и продовольственных товаров: военные и гражданские делают запросы волонтерам или благотворительным организациям, которые в свою очередь формируют заказы. Запасы лекарства обычно формируют на основе гуманитарной помощи от зарубежных партнеров и друзей Украины, а все, чего не хватает, волонтеры или фонды покупают в отечественных аптеках.

Если в начале полномасштабного вторжения не во всех аптеках были в наличии определенные лекарства в необходимом количестве, то сегодня благодаря слаженной работе фармацевтов и волонтеров дефицит отсутствует. Также, всегда можно найти аналоги, рынок обеспечен и адаптировался к потребностям, производство увеличилось. ” – говорит директор по продажам Западного региона Аптека Доброго Дня, Оксана Вархоляк .

В целом компания Аптека Доброго Дня бесплатно обеспечила лекарствами военных и тех, кто в этом нуждался на сумму более 4,5 млн грн.

Список медицинских изделий и лекарств для военных обычно выглядит следующим образом:

обезболивающие: мази, ампулы, таблетки, порошки

жаропонижающие

успокаивающие

антибиотики

ранозаживляющие мази

антисептики

перевязочные материалы, шины, турникеты

желудочные

противодиарейные средства

кровоостанавливающие

витамины

термометры

шины

носилки

Однако, согласно Правилам отпуска лекарственных средств из аптечных учреждений, определенных приказом Минздрава Украины от 19.07.2005 г. № 360, все рецептурные препараты отпускаются только по рецепту. На сегодняшний день антибиотики и препараты, содержащие наркотические вещества, отпускаются исключительно по рецепту.

Благотворительные фонды, помогающие лекарствам для военных и населения: