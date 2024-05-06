Британія надала двом компаніям грант на виробництво водню на Одещині

В рамках конкурсу Innovate Ukraine дві компанії "Водень України" та AB5 Consulting отримали грант від МЗС Великої Британії на реалізацію проекту H2U з виробництва відновлюваного водню в Одеській області.

Про це повідомили в Hydrogen Ukraine.

Запуск програми відбувся 2 травня за участю міністрів Великої Британії та України.

Проект H2U передбачає будівництво заводу з відновлюваного водню потужністю 100 МВт для виробництва "зеленої" енергії та водню з метою забезпечення внутрішніх потреб та експорту до ЄС.

Окрім того, проєкт передбачає будівництво сонячної та вітрової електростанцій потужністю 120 МВт і 80 МВт відповідно, а також оцінку можливості підземного зберігання водню в соляних утвореннях Одеської області. Такий підхід забезпечує надійне енергопостачання, здатне протистояти зовнішнім перебоям.

"Ми дуже раді отримати цей грант, який підкреслює важливість нашого проекту для просування інновацій та сталого розвитку в українському енергетичному секторі", – сказав генеральний директор "Водень України" Ярослав Криль.

Інноваційний підхід проекту полягає у використанні відновлюваних джерел для виробництва "зеленого" водню - чистого та універсального енергоносія. Розглядається можливість підземного зберігання водню в соляних утвореннях Одещини для забезпечення надійного енергопостачання.

"Це революційний проект для України у сфері сталої енергетики. Ми високо цінуємо підтримку Великої Британії у просуванні "зелених" ініціатив", - наголосив Міністр енергетики Герман Галущенко.

У рамках гранту буде проведено техніко-економічне обґрунтування під керівництвом AB5 Consulting та "Водень України" для подальшої реалізації проекту.

Що відомо про компанії, які отримали грант

ТОВ "Водень України" – компанія, що впроваджує рішення у сфері відновлюваної енергетики на основі водню в Україні. За даними сервісу Youcontrol, компанія зареєстрована 22 липня 2020 року в Києві. Розмір статутного капіталу фірми становить 6 млн грн. Керівником ТОВ "Водень України" значиться АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фонд родини Рєпкіних". Кінцеві бенефіціари: Рєпкін Олександр Олександрович з часткою в статутному капіталі – 84,79%, Рєпкіна Віра Андріївна – 15,21%.

AB5 Consulting – це підприємство, що базується в Лондоні, Великобританія. AB5 сприяє впровадженню інновацій, щоб допомогти іншим організаціям повністю розкрити свій потенціал. Маючи значний досвід у сфері консультування та управління, AB5 проводить дослідження розвитку бізнесу, оцінку систем, управління проектами та інтерфейсами, організацію та управління тендерами, підтримку регуляторної діяльності. Серед клієнтів – енергетичні та високотехнологічні компанії, супутникові оператори та міжнародні організації. AB5 також розробляє власні проекти, зосереджуючись на інноваціях, Інтернеті речей та ШІ.

Зауважимо, 3 травня Велика Британія почала реалізацію 13 інноваційних проектів в енергетиці України, виділивши 16 млн фунтів стерлінгів (20,15 млн доларів) у рамках програми InnovateUkraine.

Додамо, гідрогенеруюча компанія "Укргідроенерго" підписала з німецькою компанією Andritz Hydro GmbH меморандум про співпрацю з метою розвитку та реалізації проектів для виробництва "зеленого" водню в Україні.

Нагадаємо, що створення зеленої індустріальної зони площею 3000 га, де здійснюватиметься виробництво "зеленого" водню, пропонується за участі японського бізнесу в Бучі Київської області.

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