В Бучі японці хочуть створити індустріальну зону, де вироблятимуть "зелений" водень - Мінекономіки

Бізнес Японії готовий долучитись до відбудови України та пропонує низку сучасних технологій, які сприятимуть прискоренню відновлення. Як повідомляють у Міністерстві економіки, про це йшлося під час зустрічі керівниці відомства Юлії Свириденко з представниками бізнес-делегації Японії.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Зокрема, в зустрічі брали участь представники компаній, які працюють в сферах охорони здоро’я, електронної комерції, комунікації та фінансових технологій, виробництва транспорту та промислових товарів, зокрема Rakuten, Allm Inc. та інші.

На зустрічі українська сторона презентувала напрацьовані українські проєкти для залучення інвестицій, а представники японського бізнесу презентували низку проектів та технологій, які пропонують реалізовувати в Україні.

Так, в Бучі Київської області за участі японського бізнесу пропонується створення зеленої індустріальної зони площею 3000 га, де здійснюватиметься виробництво "зеленого" водню. Це дозволить запустити місцеве виробництво відновлювальної енергії, тепла і палива та сприятиме енергетичній незалежності міста. Втім, подробиці проєкту у міністерстві наразі не наводять.

Крім цього, зазначається, що було презентовано технології, застосування яких буде корисним в процесі відновлення України, зокрема:



- медичні технології та програми для прогнозування, профілактики та лікування ПТСР та розладів, пов’язаних зі стресом;

- технологія для безпечного та швидкого обстеження будівельних майданчиків, яку можна використовувати для моніторингу інфраструктури у віддалених районах (наприклад, дамби) і яка дозволяє створювати точні 3D-карти в режимі реального часу;

- системи очистки питної води з функцією автономної роботи та обслуговування, які нині використовується в евакуаційних центрах у постраждалих від стихійних лих районах різних країн;

- система для наукової підтримки агровиробництва, яка збирає інформацію щодо навколишнього середовища, погодних умов, росту рослин та аналізує її за допомогою штучного інтелекту й надає рекомендації для підвищення врожайності культур.

"Попри продовження війни, економіка України демонструє стійкість та адаптивність і відновлюється швидше, ніж прогнозувалось раніше: за підсумками цього року ми очікуємо зростання ВВП до 4%. Наразі ми спрямовуємо основні зусилля у відбудову зруйнованого і запрошуємо інвесторів вкладати в розвиток проектів в Україні", - нагадала Свириденко.

Зі свого боку, як зазначила віце-прем'єрка, Україна шукає шляхи страхування інвестицій, у чому є вже певні успіхи. Наразі уряд визначив п’ять пріоритетів для швидкого відновлення, якими є енергетика, житло, критична інфраструктура, розмінування та малого й середнього бізнесу.

Нагадаємо, що напередодні японська бізнес-делегація з керівників Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc. та Tsubame BHB разом та міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші зустрілися в Києві з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.