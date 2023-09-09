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Зеленський та Шмигаль зустрілися з великим японським бізнесом (ФОТО)

Зустріч Володимира Зеленського з японською делегацією. Фото: пресслужба президента
Зустріч Володимира Зеленського з японською делегацією. Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль у суботу провели зустрічі з керівниками провідних японських компаній, які супроводжують міністра закордонних справ Японії Йошімасу Хаяші під час візиту до Києва.

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Як зазначив, зокрема, президент, українська сторона налаштована на активну взаємодію з Японією в підготовці конференції з питань відновлення України, яка запланована на початок наступного року та має відбутися в Японії, та наголосив на важливості максимального залучення японського бізнесу до участі в ній.

У цьому контексті він високо оцінив прибуття до Києва делегації японського бізнесу, а саме керівників компаній Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc. та Tsubame BHB.

"Ми раді вітати представників японського бізнесу в Україні. Це дуже важливо, тому що ми активно працюємо над відновленням української економіки та залученням нових інвестицій в Україну. Ми відкриті для співпраці й готові поділитися ідеями та нашим баченням", – сказав президент.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками про заходи політичного діалогу в найближчій перспективі. Так, Хаяші повідомив про готовність Японії розпочати переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною вже найближчим часом.

В свою чергу під час зустрічі у Кабінеті міністрів Шмигаль подякував Японії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за фінансову, гуманітарну підтримку, за санкції проти Росії.

"Високо цінуємо проукраїнську позицію Японії в структурах ООН. Японія стала однією з перших країн, яка оголосила про довгострокову підтримку України, розробивши програму на п'ять років. Ми вже отримали 2,1 мільярда доларів і маємо перспективу співпрацювати далі", - відзначив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що це один з перших візитів бізнес-делегації Японії до України, і він дає надію на співпрацю й спільне відновлення України, розвиваток спільних бізнесів, торгівлі й виробництва.

Фото 2 — Зеленський та Шмигаль зустрілися з великим японським бізнесом (ФОТО)
Фото: пресслужба Кабміну
Фото 3 — Зеленський та Шмигаль зустрілися з великим японським бізнесом (ФОТО)
Фото: пресслужба Кабміну
Фото 4 — Зеленський та Шмигаль зустрілися з великим японським бізнесом (ФОТО)
Фото: пресслужба Кабміну
Фото 5 — Зеленський та Шмигаль зустрілися з великим японським бізнесом (ФОТО)
Фото: пресслужба Кабміну
Фото 6 — Зеленський та Шмигаль зустрілися з великим японським бізнесом (ФОТО)
Фото: пресслужба Кабміну
Фото 7 — Зеленський та Шмигаль зустрілися з великим японським бізнесом (ФОТО)
Фото: пресслужба Кабміну
Фото 8 — Зеленський та Шмигаль зустрілися з великим японським бізнесом (ФОТО)
Фото: пресслужба Кабміну
Фото 9 — Зеленський та Шмигаль зустрілися з великим японським бізнесом (ФОТО)
Фото: пресслужба Кабміну

Сторони обговорили перспективи взаємодії у відновленні житла, в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, в підтримці малого та середнього бізнесу, а також в гуманітарному розмінуванні. Шмигаль також висловив надію, що японські компанії стануть резидентами спеціального правового та податкового простору "Дія.City".

В свою чергу, Хаяші відзначив, що Японія і надалі буде підтримувати Україну, посилювати антиросійські санкції й допомагати Україні в проходженні зими. Також його країна передасть 24 крани для гуманітарного розмінування.

Японські підприємці ж представили конкретні проекти співпраці, зокрема, у сферах зв’язку, інфраструктури та медицини. Про більш детальної інформації в пресслужбі Кабміну не наводять.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов