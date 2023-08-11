Мінагрополітики підвищило прогноз щодо цьогорічного врожаю зернових та олійних культур

Цього року, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, це на 5% більше, ніж у 2022 році. Збільшення прогнозу стало можливим завдяки сприятливим погодним умовам, які сприяли майже рекордній врожайності зернових культур.

"Хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур", - йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати такі обсяги зернових:

Пшениці – 20,9 млн тонн

Ячменю – 5,8 млн тонн

Кукурудзи – 28,1 млн тонн

У Міністерстві додають, що валове виробництво олійних культур може досягти 20,3 млн тонн. Врожай соняшнику прогнозується на рівні 12 млн тонн, а ріпаку, як прогнозується, аграрії зберуть рекордну кількість за останні роки – 4 млн тонн. Рівень виробництва соєвих бобів становить 4,2 млн тонн.

Також аграрії цьогоріч зберуть 13,7 млн тонн цукрових буряків.

Ці прогнози свідчать про те, що аграрний сектор України продовжує стабільно розвиватися, незважаючи на війну. Врожай 2023 року буде одним із найбільших за останні роки, і він дозволить Україні зберегти свою провідну роль на світовому ринку сільськогосподарських товарів.

Зауважимо, збір ранніх зернових та зернобобових культур станом на початок серпня проведено на площі 3 782 тис. га. Аграрії всіх областей України вже намолотили 16 млн 574 тис. тонн зерна нового врожаю.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація прогнозує, що в 2023 році в Україні зберуть 24,4 млн тонн пшениці в сирій вазі чи 23,5-24 млн тонн у вазі після доробки.

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