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Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)
В Україні активно триває збір овочевих культур. Вінниччина лідирує за найбільшою площею зібраного врожаю – 51%. Львівщина – за кількістю вирощених овочів – 151 тис тонн, а Полтавщина має найвищу врожайність – 244 ц/га.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що овочі зібрано вже з площі 88,4 тис. га (23,2%), при середній урожайності 163,9 ц/га.
Загалом вирощено 1450 тис. тонн овочів, з яких:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- капусти – 105,4 тис. тонн,
- огірків – 310,3 тис. тонн,
- помідорів – 175,0 тис. тонн,
- цибулі – 428,0 тис. тонн,
- моркви – 51,7 тис. тонн,
- столових буряків – 35,3 тис. тонн,
- інших овочів – 344,3 тис. тонн.
Крім того, зібрано більше половини площ огірків 51,4% та цибулі – 51,4%.
Картоплі вирощено 711,5 тис. тонн. при середній урожайності 138,9 ц/га. Найвища врожайність картоплі у господарствах Хмельниччини – 290 ц/га.
Аграрії Вінниччини та Буковини закінчили збирання огірків.
Також закінчили збирати цибулю на Івано-Франківщині та Харківщині. І майже завершили на Херсонщині.
Зауважимо, аграрії всіх областей України вже намолотили 16 млн 574 тис. тонн зерна нового врожаю.