Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)

В Україні активно триває збір овочевих культур. Вінниччина лідирує за найбільшою площею зібраного врожаю – 51%. Львівщина – за кількістю вирощених овочів – 151 тис тонн, а Полтавщина має найвищу врожайність – 244 ц/га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що овочі зібрано вже з площі 88,4 тис. га (23,2%), при середній урожайності 163,9 ц/га.

Загалом вирощено 1450 тис. тонн овочів, з яких:

капусти – 105,4 тис. тонн,

– 105,4 тис. тонн, огірків – 310,3 тис. тонн,

– 310,3 тис. тонн, помідорів – 175,0 тис. тонн,

– 175,0 тис. тонн, цибулі – 428,0 тис. тонн,

– 428,0 тис. тонн, моркви – 51,7 тис. тонн,

– 51,7 тис. тонн, столових буряків – 35,3 тис. тонн,

– 35,3 тис. тонн, інших овочів – 344,3 тис. тонн.

Крім того, зібрано більше половини площ огірків 51,4% та цибулі – 51,4%.

Картоплі вирощено 711,5 тис. тонн. при середній урожайності 138,9 ц/га. Найвища врожайність картоплі у господарствах Хмельниччини – 290 ц/га.

Аграрії Вінниччини та Буковини закінчили збирання огірків.

Також закінчили збирати цибулю на Івано-Франківщині та Харківщині. І майже завершили на Херсонщині.

Зауважимо, аграрії всіх областей України вже намолотили 16 млн 574 тис. тонн зерна нового врожаю.