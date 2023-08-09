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Агро
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Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)

Найвища врожайність картоплі на Хмельниччині. Фото: пресслужба МінАПК
Найвища врожайність картоплі на Хмельниччині. Фото: пресслужба МінАПК

В Україні активно триває збір овочевих культур. Вінниччина лідирує за найбільшою площею зібраного врожаю – 51%. Львівщина  – за кількістю вирощених овочів – 151 тис тонн, а Полтавщина має найвищу врожайність – 244 ц/га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

 Зазначається, що овочі зібрано вже з площі 88,4 тис. га (23,2%), при середній урожайності 163,9 ц/га.

Загалом вирощено 1450 тис. тонн овочів, з яких:

  • капусти – 105,4 тис. тонн, 
  •  огірків – 310,3 тис. тонн,  
  • помідорів – 175,0 тис. тонн, 
  • цибулі – 428,0 тис. тонн, 
  • моркви – 51,7 тис. тонн, 
  • столових буряків – 35,3 тис. тонн, 
  • інших овочів – 344,3 тис. тонн.

Крім того, зібрано більше половини площ огірків  51,4% та цибулі – 51,4%.

Картоплі вирощено 711,5 тис. тонн. при середній урожайності 138,9 ц/га. Найвища врожайність картоплі у господарствах Хмельниччини – 290 ц/га.

Аграрії Вінниччини та Буковини закінчили збирання огірків.

Також закінчили збирати цибулю на Івано-Франківщині та Харківщині. І майже завершили на Херсонщині.  

Фото 2 — Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)
Фото 3 — Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)
Фото 4 — Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)
Фото 5 — Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)
Фото 6 — Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)
Фото 7 — Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)
Фото 8 — Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)
Фото 9 — Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)
Фото 10 — Скільки тонн картоплі, цибулі, буряків та моркви вже зібрали аграрії (ФОТО)

Зауважимо, аграрії всіх областей України  вже намолотили 16 млн 574 тис. тонн зерна нового врожаю.

Автор:
Світлана Манько