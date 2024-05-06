Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна обраним і легітимним президентом РФ – МЗС

7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Володимира Путіна, проте у ході березневих "виборів" Російська Федерація порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ.

У своїй заяві МЗС України зазначило, що березневі "вибори" в Росії були проведені з грубими порушеннями міжнародних норм, включаючи Статут ООН та Женевську конвенцію. Виборчий процес, організований на тимчасово окупованих територіях України, таких як частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також в Криму та Севастополі, відбувся з масовими порушеннями прав українців.

"У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а правлячий режим – на диктатуру", - йдеться в повідомленні.

МЗС висловило обурення діями російського уряду, який використовував пропаганду і маніпуляції для виправдання свого військового вторгнення в Україну та агресивні політики щодо інших держав. Відомство наголосило, що попри арешт Володимира Путіна, який був санкціонований Міжнародним кримінальним судом, Росія продовжує ігнорувати міжнародне право.

"Враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", - наголошується в заяві.

Резолюції ПАРЄ та Європарламенту також підтвердили неправомочність російських "виборів" на окупованих територіях та їх недемократичний характер в РФ.

МЗС закликає іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських "псевдовиборів" і легітимність Путіна. Україна просить продовжувати підтримку проти російської агресії, що загрожує безпеці Європи і світу.

Додамо, у Центральній виборчій комісії наголошують, що результати виборів президента Росії в разі врахування голосів "виборців" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України будуть нікчемними й дадуть підстави для невизнання обраного в такий спосіб президента, у тому числі його правосуб’єктності в міжнародних відносинах.

Нагадаємо, попередні вибори 2018 року вже проводилися Росією на окупованих територіях, зокрема, на території Криму, але Україна після них не стала відмовлятися вважати обраного на них Володимира Путіна президентом.

При цьому легітимність обраної і в 2016, і в 2021 роках Держдуми Україна визнати відмовилась, оскільки відмовилася визнавати статус 225 депутатів, обраних за пропорційною системою із урахуванням Криму, а також 3 мажоритарників від "Республіки Крим" і 1 від Севастополя. За цією логікою, 221 мажоритарник, що залишився, більшість не утворював і, відповідно, повноваження такої Думи не визнавалися.