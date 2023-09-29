Британія запровадила нові санкції проти РФ за " місцеві вибори" на окупованих територіях України

29 вересня уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Росії за проведення нею "так званих місцевих виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила пресслужба уряду Британії.

Зазначається, що нові санкції включають обмеження на пересування та фінансові обмеження і стосуються нових російських чиновників, причетних до незаконного вторгнення в Україну.

"У відповідь на спроби Росії використати фіктивні вибори, щоб узаконити свій незаконний контроль над Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями і Кримом, які є частиною суверенної території України, Великобританія запровадить нові санкції", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що у новий санкційний список додані високопосадовці Росії, які безпосередньо загрожують територіальній цілісності України.

Зокрема, у список додали Центральну виборчу комісію Росії, секретаря ЦВК РФ Наталію Бударіну, "голову виборчої комісії Херсонської області" Марину Захарову та "голову виборчої комісії Запорізької області" Андрія Олексієнка.

"В останній марній спробі нормалізувати нелегітимний контроль Росії над суверенною українською територією, Росія організувала незаконні фіктивні "вибори" на початку цього місяця. Ці вибори є черговим порушенням територіальної цілісності України та Статуту ООН. Раніше цього місяця Великобританія надала Раді Безпеки ООН докази того, що результати були заздалегідь визначені", - підкреслили в уряді Британії.

Нагадаємо, 13 вересня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити на 6 місяців санкції щодо осіб, відповідальних за порушення територіальної цілісності та суверенітету України.