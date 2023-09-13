ЄС продовжив антиросійські санкції за війну проти України

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити на 6 місяців санкції щодо осіб, відповідальних за порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

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Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Санкції продовжать проти 1800 фізичних та юридичних осіб, які підтримують невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Повідомляється, що санкції передбачають обмеження на пересування для фізичних осіб, заморожування активів, а також заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.

При цьому, Рада вирішила не поновлювати санкції проти чотирьох осіб, які були раніше виключені із списку.

Видання Reuters також пише, що Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти трьох бізнесменів, які обвинувачуються у війні Росії проти України.

Трійця, яку готові виключити із списку — це російський бізнесмен Григорій Березкін, мільярдер Фархад Ахмедов і колишній керівник російської компанії електронної комерції Ozon Олександр Шульгін.

Російський воєначальник Георгій Шуваєв, який помер минулого року, також буде виключений.

Нагадаємо, уряд Великої Британії у четвер, 20 липня, виключив російського бізнесмена, банкіра Олега Тінькова зі свого санкційного списку, куди він потрапив у березні 2022 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com