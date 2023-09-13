ЕС продлил антироссийские санкции за войну против Украины

Сегодня Совет ЕС принял решение продлить на 6 месяцев санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Санкции будут продолжены против 1800 физических и юридических лиц, которые поддерживают неоправданную и непровоцированную военную агрессию России против Украины.

Сообщается, что санкции предусматривают ограничения на передвижение для физических лиц, замораживание активов, а также запрещение предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из списка.

При этом Рада решила не возобновлять санкции против четырех человек, которые были ранее исключены из списка.

Издание Reuters также пишет, что Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех бизнесменов, обвиняемых в войне России против Украины.

Троица, которую готовы исключить из списка, – это российский бизнесмен Григорий Березкин, миллиардер Фархад Ахмедов и бывший руководитель российской компании электронной коммерции Ozon Александр Шульгин.

Российский военачальник Георгий Шуваев, скончавшийся в прошлом году, также будет исключен.

Напомним, правительство Великобритании 20 июля, исключило российского бизнесмена, банкира Олега Тинькова из своего санкционного списка, куда он попал в марте 2022 года.

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