Зеленский упрекнул международных партнеров: пауза в новых санкциях против РФ - уже слишком долгая

Президент Владимир Зеленский недоволен тем, что страны-партнеры Украины уже давно, по его мнению, не вводили ощутимых санкций против России, которые бы полностью пресекли поставки ей технологий и продукции военного назначения. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Глава государства отметил, что в пятницу провел активные международные коммуникации, в частности выступил на саммите "Ялтинской европейской стратегии", дал интервью и встретился с участниками группы по разработке санкций под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и Майкла Макфола, заслушав отчет о достижениях этой работе со странами-партнерами Украины и ориентирах на ближайшее время.

"Украину должны слышать в мире, должны понимать... Сейчас видим слишком долгую санкционную паузу со стороны партнеров. И слишком активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решения свободного мира, который должен защищать себя", - указал президент.

Как выразился глава украинского государства, тем более "свободный мир" должен избегать любых попыток использовать свои компании, технологии и продукцию в войне "против свободы".

Кроме того, Зеленский сообщил о проведении важного подготовительного совещания по "международному мероприятию, которое планируем на ближайшее время", уже в сентябре, но детали пообещал обнародовать чуть позже. Также он отметил, что готовится еще один "важный оборонный пакет для наших воинов".

Напомним, что президент в июне признавал, что Россия, несмотря на санкции, наладила пути для закупки деталей для ракет, изготовленных в странах Запада. Он сообщал тогда, что Украина передала странам-производителям компонентов для российских ракет список соответствующих компаний, и "ждет выводов".

Отметим, что еще в марте СМИ сообщали о получении США и ЕС информации, что запрещенные технологии "на миллионы долларов", несмотря на ограничения, попадают в РФ из-за пробелов в санкционной политике. Позже также сообщалось, что Россия реимпортирует комплектующие для танков и ракет из Мьянмы и Индии.