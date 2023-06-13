Украина уведомила ряд стран о производстве ими компонентов для ракет РФ, теперь ждет "выводов" - Зеленский

Украина передала дипломатам соответствующих стран списки производителей из этих стран, продукция которых применяется в ракетах, используемых Россией для атак по объектам на украинской территории. Об этом заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

По его словам, ракетные удары по Кривому Рогу в ночь на 13 июня, в результате которых погибли 11 человек, "еще раз доказывает простую истину" о том, что Украина должна вместе со своими партнерами физически обеспечить "такие условия, чтобы российский террор стал невозможным".

В частности, как подчеркнул глава государства, это касается противовоздушной обороны – предоставления Украине достаточного количества систем достаточной мощности, а также современных самолетов-истребителей.

"Второе – это уничтожение основы для террора, для производства государством-террористом новых ракет. К сожалению, Россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, созданные компаниями из разных стран мира, в частности компаниями из некоторых стран-партнеров. Разными путями этим компоненты затем поставляют в Россию", – указал он.

Как заявил Зеленский, к примеру, в одной из ударивших во вторник по Кривому Рогу ракет было около 50 компонентов – преимущественно микроэлектроника – произведенных в других странах.

"И сегодня состоялась встреча представителей нашего государства с дипломатами соответствующих стран. Список компаний, поставляющих России компоненты для убийств, у всех партнеров есть. Есть этот список. Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. И мы ждем выводов и скорых действий, которые остановят российский ракетный террор", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил в этом контексте, что Украина уже применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты. По его мнению, именно такие полные санкционные ограничения должны быть введены против их всех и на глобальном уровне.

"Каждый путь обхода санкций должен закономерно караться также на глобальном уровне. Должен быть максимально усилен экспортный контроль за критическими компонентами. Если кто-то выступает посредником или работает вместе с Россией, чтобы террористы могли и дальше взрывать жилые дома и убивать людей, то такие субъекты – бизнес или государство – заслуживают ответной реакции мира. Жесткой реакции", - заявил Зеленский.

Он еще раз подчеркнул, что "вся информация об этом есть у партнеров", и будет "однозначно дешевле раз и навсегда перекрыть для террористов пути поставок компонентов для террора", чем постоянно тратить новые и новые противоракеты для ПВО.