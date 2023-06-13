Україна передала країнам-виробникам компонентів для ракет РФ список відповідних компаній, чекає на "висновки" - Зеленський

Україна передала дипломатам відповідних країн списки виробників з цих країн, продукція яких застосовується в ракетах, які Росія використовує для атак по об'єктах на українській території. Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

За його словами, ракетні удари по Кривому Рогу в ніч на 13 червня, внаслідок яких загинуло 11 людей, "лише вкотре доводить просту істину" про те, що Україна має разом зі своїми партнерами фізично забезпечити "такі умови, щоб російський терор став неможливим".

Зокрема, як підкреслив глава держави, це стосується протиповітряної оборони - надання Україні достатньої кількості систем достатньої потужності, а також сучасних літаків-винищувачів.

"Друге – це знищення основи для терору, для виробництва державою-терористом нових ракет. На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію", - вказав він.

Як заявив Зеленський, до прикладу, в одній з ракет, які вдарили у вівторок по Кривому Рогу, було близько 50 компонентів – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах.

"І сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", - наголосив президент.

Глава держави нагадав в цьому контексті, що Україна вже застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. На його думку, саме такі повні санкційні обмеження мають бути запроваджені проти всіх них й на глобальному рівні.

"Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути максимально посилений експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції", - заявив Зеленський.

Він ще раз підкреслив, що "вся інформація щодо цього є у партнерів", і буде "однозначно дешевше раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору", ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО.