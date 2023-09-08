Зеленський дорікнув міжнародним партнерам: пауза в нових санкціях проти РФ - вже надто довга

Президент Володимир Зеленський невдоволений тим, що країни-партнери України вже давно, на його думку, не запроваджували відчутних санкцій проти Росії які б повністю упередили постачання до неї технологій та продукції військового призначення. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Глава держави зазначив, що у п'ятницю провів активні міжнародні комунікації, зокрема виступив на саміті "Ялтинської європейської стратегії", дав інтерв’ю та зустрівся з учасниками групи з розробки санкцій, яка працює під керівництвом голови Офісу президента Андрія Єрмака та Майкла Макфола, заслухавши звіт про досягнення в цій роботі з країнами-партнерами України та орієнтири на найближчий час.

"Україну мають чути у світі, мають розуміти... Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе", - вказав президент.

Як висловився глава української держави, "вільний світ" тим більше має уникати будь-яких спроб використовувати свої компанії, технології та продукцію у війні "проти свободи".

Крім того, Зеленський повідомив про проведення важливої підготовчої нараду щодо "міжнародного заходу, який плануємо на найближчий час", вже у вересні, але деталі пообіцяв оприлюднити трохи згодом. Також він вказав, що готується ще один "важливий оборонний пакет для наших воїнів".

Нагадаємо, що президент у червні визнавав, що Росія попри санкцій налагодила шляхи для закупівлі деталей для ракет, виготовлених в країнах Заходу. Він повідомляв тоді, що Україна передала країнам-виробникам компонентів для російських ракет список відповідних компаній, і "чекає на висновки".

Зазначимо, ще у березні ЗМІ повідомляли про отримання США та ЄС інформації, що заборонені технології "на мільйони доларів", незважаючи на обмеження, потрапляють до РФ через прогалини в санкційній політиці. Пізніше, зокрема, повідомлялося, що Росія реімпортує комплектуючі для танків і ракет з М'янми та Індії.