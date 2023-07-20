Великобритания сняла санкции уже со второго российского бизнесмена

Правительство Великобритании в четверг, 20 июля, исключило российского бизнесмена, банкира Олега Тинькова из своего санкционного списка. Он попал туда в марте 2022 года.

Об этом сообщило Управление по вопросам исполнения финансовых санкций (OFSI), передала пресс-служба правительства.

В сообщении OFSI отмечается, что с 20 июля с Тинькова снят запрет на предоставление трастовых услуг, его активы разморозят.

Ранее основным активом Тинькова была доля в основанном им банке "Тинькофф". В апреле 2022 года он продал свой пакет, а затем заявил об отказе от российского гражданства.

В то же время, до полномасштабного вторжения он имел связи с Кремлем и заявлял, что "дружил с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым". Он также заявлял, что самого Путина нужно "короновать".

Это уже второй случай в июле, когда Великобритания выводит из российского сегмента британского списка санкций российское физлицо. С 6 июля санкции были сняты со Льва Хасиса, который до февраля 2022 года был первым заместителем председателя Сбербанка. Однако он тоже покинул РФ.

Напомним, что недавно стало известно, что правительство Великобритании нарабатывает и готовится запустить механизм передачи активов специально для подсанкционных граждан РФ, которые заявляют, что "поддерживают Украину и выступают против войны".