Велика Британія зняла санкції вже з другого російського бізнесмена

Уряд Великої Британії у четвер, 20 липня, виключив російського бізнесмена, банкіра Олега Тінькова зі свого санкційного списку. Він потрапив туди у березні 2022 року.

Про це повідомило Управління з питань виконання фінансових санкцій (OFSI), передала пресслужба уряду.

У повідомленні OFSI зазначається, що з 20 липня з Тинькова знято заборону на надання трастових послуг, його активи розморозять.

Раніше основним активом Тинькова була частка у заснованому ним банку "Тінькофф". У квітні 2022 року він продав свій пакет, а згодом заявив про відмову від російського громадянства.

Водночас до повномасштабного вторгнення він мав зв'язки з Кремлем та заявляв, що "товаришував зі прессекретарем російського президента Дмитром Пєсковим". Він також заявляв, що самого Путіна потрібно "коронувати".

Це вже другий випадок у липні коли Велика Британія виводить з російського сегменту британського списку санкцій російську фізособу. З 6 липня санкції зняли з Лева Хасіса, який до лютого 2022 року був першим заступником голови Сбербанку. Проте він також залишив РФ.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що уряд Великої Британії напрацьовує та готується запустити механізм передачі активів спеціально, для підсанкційних громадян РФ, які заявляють, “що підтримують Україну та виступають проти війни”.