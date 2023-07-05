Абрамовичу заборонили використовувати гроші від продажу "Челсі" за межами України

Уряд Великої Британії обмежив використання грошей, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі". Тепер кошти можна спрямовувати на допомогу лише в межах міжнародно прийнятих кордонів України.

Про це повідомив голова фонду допомоги постраждалим від війни Майк Пенроуз у статті для The Times.

Справа в тому, що коли російський олігарх Роман Абрамович продав "Челсі", то кошти були передані запропонованому нам фонду. Тоді мільярдеру було важливо показати, що нібито він підтримує Україну у війні, адже сам опинився під санкціями, як один із фактичних спонсорів агресії, як і всі платники податків в РФ.

Тому він заявив, що ці гроші мають піти "всім жертвам війни в Україні та її наслідків". Такі умови затвердив уряд Великобританії.

Зрештою Абрамович відмовився підписувати договір про передачу Україні коштів від продажу футбольного клубу. Він заявив, що хоче, аби частина грошей була передана постраждалим із Росії.

Після цього уряд Великої Британії повідомив, що через угоду з ЄС гроші виплатять, лише якщо фонд погодиться обмежити витрати в межах географічних кордонів України.

У фонді, якому Абрамович передав гроші, також заявляють, що не погоджуються з таким рішенням уряду. Пенроуз вважає, що через нещодавній заколот в РФ Європа повинна бути готова до нової хвилі біженців, цього разу з Росії.