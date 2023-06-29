Пригожин продовжує торгуватися з Кремлем щодо деталей угоди, - ISW

Після невдалого заколоту в РФ продовжуються обговорення деталей домовленостей, укладених між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та Кремлем за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними білоруської моніторингової групи "Беларуські Гаюн", 27 червня літак Пригожина вилетів із аеродрому Мачулищі в Білорусі у напрямку Росії – спочатку до Москви, а потім одразу ж до Санкт-Петербурга.

Військовий злочинець, колишній російський офіцер і блогер Ігор Гіркін стверджував, що Пригожин повернувся до РФ для переговорів з неназваними російськими офіційними особами та радою командирів ПВК "Вагнера".

"ІSW не може незалежно підтвердити, чи справді Пригожин повернувся до Росії, а також подробиці передбачуваного візиту, але Пригожин, можливо, ненадовго повернувся, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, укладеної з білоруським диктатором Олександром Лукашенком", - припускають аналітики.

Крім того, в російському інформаційному просторі продовжуються спекуляції на тему цієї угоди. Так, російський військовий блогер, пов’язаний з "Вагнером", опублікував інтерв’ю з білоруським найманцем, в якому він стверджував, що "Вагнер" відкрив "новий бойовий напрям" у Білорусі та що деякі бойовики "Вагнера" "працюватимуть в Росії", а деякі - у Білорусі".

Російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на джерело в російському Міністерстві оборони стверджує, що разом з Пригожиним до Білорусі поїхала лише 1000 бійців ПВК "Вагнер". Крім того, білоруський опозиційний телеканал "Бєламова" стверджував, що супутникові знімки від 27 червня показують будівництво нового військового об’єкта в Осиповицькому районі, який не було видно станом на 13 червня, припускаючи, що на знімках може бути видно будівництво тренувального табору ПВК "Вагнер" в Білорусі.

При цьому не ясно, чи з'явилося будівництво військового об'єкта до оголошення про угоду Пригожина та Лукашенка 24 червня, і експерти ISW не можуть незалежно підтвердити, чи має цей об'єкт якесь відношення до вагнерівців.

"Однак широко поширені спекуляції навколо позиції Вагнера у Білорусі припускають, що деякі аспекти угоди все ще перебувають у стадії опрацювання", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що повстання "вагнерівців" вже має широкий вплив на російську командну структуру і спровокувало "масштабні чистки" серед командного складу збройних сил Росії. Наразі ФСБ проводить перевірку російського військового керівництва, а також окремих командирів підрозділів.

Як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, майбутнє ПВК "Вагнер" залишається невизначеним і можливо не буде пов'язане з Євгеном Пригожиним. Кремль натомість планує підпорядкувати найманців Міністерству оборони.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".