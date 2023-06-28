В ISW розповіли, як Лукашенко принизив Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, планує посилити свою армію найманцями з ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним, які нещодавно вчинили заколот у РФ, щоб збалансувати кампанію Кремля з поглинання Білорусі через "Союзну державу".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Розповідь Лукашенка про його посередництво між лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним і Пригожиним 24-25 червня свідчить про те, що Кремль пообіцяв "вагнерівцям" "гарантії безпеки" в Білорусі. Також 27 червня Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) офіційно зняла звинувачення з Пригожина.

"Лукашенко, ймовірно, прагне використати групу "Вагнер" в Білорусі, щоб забезпечити простір для маневру, щоб збалансувати проти кампанії Кремля з поглинання Білорусі через Союзну державу. Лукашенко докладно описав, як він втрутився в конфлікт Путіна і Пригожина таким чином, що - якщо розповідь Лукашенка правдива - демонструє, що Лукашенко є політично підкованим актором, здатним здійснювати вплив у вищих ешелонах російської політики", - зауважують аналітики.

На їхню думку, Лукашенко втрутився, щоб бути посередником, ймовірно, частково для того, щоб сигналізувати Путіну та іншим високопосадовцям Кремля, що Москва не повинна з ним грати, а він має можливість діяти успішно та незалежно в російській політиці.

"Вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні Путіна є принизливими для російського диктатора, незалежно від того, правда це чи ні. Той факт, що Путін не оскаржив презентацію Лукашенком подій і фактично публічно подякував Лукашенку, є ще більш принизливим", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що Лукашенко, ймовірно, прагне тісно контролювати будь-які сили Групи Вагнера, які просуваються в Білорусь.

Білоруський диктатор підкреслив, що ПВК не відкриватиме вербувальні пункти в Білорусі, як це відбувалося в РФ. Водночас білорусам і, ймовірно, іншим громадянам буде дозволено вступати до структур "Вагнера" у Білорусі.

За словами Лукашенка, група "Вагнер" передусім виступатиме партнером з навчання та консультування білоруських військових.

На думку аналітиків, Лукашенко може спробувати використати групу "Вагнера", щоб допомогти відновити втрачений потенціал білоруської армії.

"Поточна гра влади Путіна-Лукашенка-Пригожина ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні. Кремль намагається вирішити проблеми безпеки режиму, які оголились під час збройного повстання Пригожина 24 червня – наприклад, нездатність або небажання російських сил безпеки відбити механізоване наступ на Москву. Оголошена передача техніки ПВК "Вагнера" підрозділам Мінборони РФ також свідчить про те, що ПВК "Вагнера" навряд чи найближчим часом розгорнеться для зміцнення лінії фронту в Україні до реорганізації", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що реакція Кремля на наслідки збройного заколоту Пригожина, посилення Росгвардії важкою технікою для внутрішньої безпеки і виведення "вагнерівців" з фронту створює більш вигідні умови для України порівняно з ситуацією до 24 червня.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".