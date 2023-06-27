Західні союзники просили Україну не завдавати ударів по території РФ під час заколоту, - ЗМІ

Під час заколоту ПВК "Вагнера" західні союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців з проханням не завдавати ударів по території Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Як зазначається, занепокоєння полягало в тому, що у разі таких ударів РФ розглядатиме Україну і Захід як такі, що допомагають засновнику ПВК Євгену Пригожину і загрожують російському суверенітету.

За словами співрозмовник CNN, меседж полягав у тому, щоб не розхитувати човен, тому що це внутрішня справа Росії.

"Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об'єктах всередині Росії", – зазначив західний чиновник.

Він також додав, що росіяни завжди хотіли довести, що існують загрози російському суверенітету, тому не варто було підживлювати наратив про те, що заколот був ініціативою Заходу.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".