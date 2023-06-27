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Западные союзники просили Украину не наносить удары по территории РФ во время мятежа, - СМИ
Во время мятежа ЧВК "Вагнер" западные союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с просьбой не наносить удары по территории России.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Как отмечается, беспокойство заключалось в том, что в случае таких ударов РФ будет рассматривать Украину и Запад как тех, кто помогают основателю ЧВК Евгению Пригожину и угрожают российскому суверенитету.
По словам собеседника CNN, месседж состоял в том, чтобы не расшатывать лодку, потому что это внутреннее дело России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Союзники предостерегали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите ударов по наступательным военным объектам внутри России", – отметил западный чиновник.
Он также добавил, что россияне всегда хотели доказать, что существуют угрозы российскому суверенитету, поэтому не стоило подпитывать нарратив о том, что мятеж был инициативой Запада.
Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .
В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.
Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".