Западные союзники просили Украину не наносить удары по территории РФ во время мятежа, - СМИ

Во время мятежа ЧВК "Вагнер" западные союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с просьбой не наносить удары по территории России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается, беспокойство заключалось в том, что в случае таких ударов РФ будет рассматривать Украину и Запад как тех, кто помогают основателю ЧВК Евгению Пригожину и угрожают российскому суверенитету.

По словам собеседника CNN, месседж состоял в том, чтобы не расшатывать лодку, потому что это внутреннее дело России.

"Союзники предостерегали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите ударов по наступательным военным объектам внутри России", – отметил западный чиновник.

Он также добавил, что россияне всегда хотели доказать, что существуют угрозы российскому суверенитету, поэтому не стоило подпитывать нарратив о том, что мятеж был инициативой Запада.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".