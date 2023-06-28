В ISW рассказали, как Лукашенко унизил Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, планирует усилить свою армию наемниками из ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, недавно совершившим мятеж в РФ, чтобы сбалансировать кампанию Кремля по поглощению Беларуси через "Союзное государство".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Рассказ Лукашенко о его посредничестве между лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и Пригожиным 24-25 июня говорит о том, что Кремль пообещал "вагнеровцам" "гарантии безопасности" в Беларуси. Также 27 июня Федеральная служба безопасности России (ФСБ) официально сняла обвинения с Пригожином.

"Лукашенко, вероятно, стремится использовать группу "Вагнер" в Белоруси, чтобы обеспечить пространство для маневра, чтобы сбалансировать кампанию Кремля по поглощению Белоруси через Союзное государство. Лукашенко подробно описал, как он вмешался в конфликт Путина и Пригожина таким образом, что если рассказ Лукашенко правдив - демонстрирует, что Лукашенко является политически подкованным актером, способным оказывать влияние в высших эшелонах российской политики", - отмечают аналитики.

По их мнению, Лукашенко вмешался, чтобы быть посредником, вероятно, частично для того, чтобы сигнализировать Путину и другим чиновникам Кремля, что Москва не должна с ним играть, а он имеет возможность действовать успешно и независимо в российской политике.

"Восхваление Лукашенко своей способностью манипулировать властными агентами в ближайшем окружении Путина унизительно для российского диктатора, независимо от того, правда это или нет. Тот факт, что Путин не обжаловал презентацию Лукашенко событий и фактически публично поблагодарил Лукашенко, еще унизительнее", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что Лукашенко, вероятно, стремится тесно контролировать любые продвигающиеся в Беларусь силы группы "Вагнера".

Белорусский диктатор подчеркнул, что ЧВК не будет открывать вербовочные пункты в Беларуси, как это происходило в РФ. В то же время белорусам и, вероятно, другим гражданам будет позволено поступать в структуры "Вагнера" в Беларуси.

По словам Лукашенко, группа "Вагнер", прежде всего, будет выступать партнером по обучению и консультированию белорусских военных.

По мнению аналитиков, Лукашенко может попытаться использовать группу "Вагнера", чтобы помочь восстановить утраченный потенциал белорусской армии.

"Текущая игра власти Путина-Лукашенко-Пригожина еще не закончилась и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут принести пользу Украине. Кремль пытается решить проблемы безопасности режима, которые обнажились во время вооруженного восстания Пригожина 24 июня - например, неспособность или нежелание российских сил безопасности отразить механизированное наступление на Москву. Объявленная передача техники ЧВК "Вагнера" подразделениям Минбороны РФ также свидетельствует о том, что ЧВК "Вагнера" вряд ли в ближайшее время развернется для укрепления линии фронта в Украине к реорганизации", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что реакция Кремля на последствия вооруженного мятежа Пригожина, усиление Росгвардии тяжелой техникой для внутренней безопасности и вывод "вагнеровцев" с фронта создает более выгодные условия для Украины по сравнению с ситуацией до 24 июня.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы "идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".