Державі повернули водосховище та землі на Київщині вартістю 8 млрд грн

Господарський суд Київської області повернув державі Саливонківське водосховище та земельну ділянку під ним площею 220 гектари та вартістю понад 8 мільярдів гривень. З відповідним позовом до суду звернулася Київська обласна прокуратура .

Прокурори у суді довели, що суб’єкт господарювання незаконно використовував водний об’єкт та земельну ділянку під ним для рибогосподарської діяльності.

Зазначається, що промисловий вилов та вирощування риби здійснювались на підставі Режиму рибогосподарської експлуатації водойми без отримання правовстановлюючих документів.

Законом не передбачено можливість використання водних біоресурсів без отримання права на водні об’єкти та земельні ділянки під ними, йдеться у повідомленні прокурорів.

Зауважимо, що Саливонківське водосховище (Васильківський район, Київська область) побудоване у другій половині ХІХ століття власником цукрового заводу. Водосховище розташоване на річці Протока басейну річки Рось в адміністративних межах Гребінківської селищної ради та Саливонківської сільської ради.

Площа водосховища становить 220 гектарів, обʼєм - 4,8 мільйона кубометрів. Призначення водосховища: комплексне – промислове водопостачання, зрошення, риборозведення, рекреація.

Нагадаємо, що 6 травня державі повернули землі на Одещині площею майже 240 гектарів та вартістю 7 мільярдів гривень. Прокурори встановили, що ділянку незаконно зареєстрували як комунальну власність і вилучили з лісового фонду.

Також раніше у державну власність повернули найбільше штучне озеро України - Сасик (Кундук), яке розташоване на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів Одещини. Воно сягає площею 20 тисяч гектарів. Прокурори встановили, що підприємство тривалий час використовувало водосховище для здійснення рибогосподарської діяльності та отримання прибутку без правовстановлюючих документів (як i Саливонківське водосховище).

Рибні аукціони принесли державі 95 млн грн

Рибна галузь України демонструє небачені досягнення. Перші в історії аукціони, які проводилися протягом 2023 року, принесли до державного бюджету понад 95 мільйонів гривень, що майже в 12 разів перевищує стартову ціну лотів.

Нагадаємо, що перший аукціон у системі "Прозорро.Продажі" з продажу "права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах чи їх частинах" провели у лютому минулого року.

Тоді на онлайн-торги виставили право промислового вилову риби у річках Дунай та Дністер та у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.

На сьогодні в Україні працює понад 300 суб'єктів господарювання в промисловому рибальстві та зареєстровано понад 3,5 тисячі суб'єктів, що займаються аквакультурою.

Улов риби та інших водних біоресурсів в Україні в 2023 році склав 11,19 тисячі тонн, що на 11,3% більше, ніж у 2022 році.