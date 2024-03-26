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В Україні стартує нерестова заборона на вилов риби
З 1 квітня на більшості водойм України вступає в силу сезонна заборона на ловлю риби, спрямована на забезпечення оптимальних умов для нересту.
Про це повідомляє Держрибагенство.
Водночас, на Дніпровському водосховищі ця заборона діятиме з 5 квітня, тоді як для Київського, Канівського, Кременчуцького та Кам'янського водосховищ – з 8 квітня.
В цей час риболовля допустима виключно з берега, з використання вудки або спінінгу з однією штучною приманкою, і лише поза межами місць нересту.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Під час нерестового періоду заборонено використання будь-яких транспортних засобів або плавзасобів на воді, окрім тих, що належать рибоохоронним органам та іншим державним уповноваженим органам. Також не дозволяється займатися промисловим ловом риби та підводним полюванням.
У відомстві нагадають, що порушення вимог може призвести до накладення адміністративних штрафів, кримінальної відповідальності, а також необхідності компенсувати завдані рибному господарству збитки.
Нагадаємо, з 15 лютого було введено заборону на вилов щуки в період її нересту у всіх рибницьких водоймах (або їхніх частинах). За порушення заборони на вилов щуки передбачені санкції від адміністративної до кримінальної відповідальності та штраф у розмірі 3468 грн за кожну незаконно виловлену рибину.
Також додамо, що з 30 січня 2024 року вступили в силу оновлені Правила любительського рибальства. Основні нововведення включають встановлення мінімально дозволеного розміру скатів для вилову (35 сантимертів), а також деталізацію норм і заборон щодо вилову певних видів водних біоресурсів.