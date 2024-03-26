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В Украине стартует нерестовый запрет на лов рыбы
С 1 апреля на большинстве водоемов Украины вступает в силу сезонный запрет на лов рыбы, направленный на обеспечение оптимальных условий для нереста.
Об этом сообщает Госрыбагенство.
В то же время, на Днепровском водохранилище этот запрет будет действовать с 5 апреля, тогда как для Киевского, Каневского, Кременчугского и Каменского водохранилищ – с 8 апреля.
В настоящее время рыбалка допустима исключительно с берега, по использованию удочки или спиннинга с одной искусственной приманкой, и только за пределами мест нереста.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Во время нерестового периода запрещено использование любых транспортных средств или плавсредств на воде, кроме принадлежащих рыбоохранным органам и другим государственным уполномоченным органам. Также не разрешается заниматься промысловой ловлей рыбы и подводной охотой.
В ведомстве напомнят, что нарушение требований может привести к наложению административных штрафов, уголовной ответственности, а также необходимости компенсировать нанесенный рыбному хозяйству ущерб.
Напомним, с 15 февраля был введен запрет на отлов щуки в период ее нереста во всех рыбоводческих водоемах (или их частях). За нарушение запрета на отлов щуки предусмотрены санкции от административной к уголовной ответственности и штраф в размере 3468 грн за каждую незаконно выловленную рыбу.
Также добавим, что с 30 января 2024 г. вступили в силу обновленные Правила любительского рыболовства. Основные нововведения включают установку минимально разрешенного размера скатов для отлова (35 сантимертов), а также детализацию норм и запретов по отлову определенных видов водных биоресурсов.