В Україні заборонять виловлювати щуку: яка причина

З 15 лютого згідно з Правилами любительського рибальства вводиться заборона на вмлов щуки в період її нересту у всіх рибницьких водоймах (або їхніх частинах), яка триватиме до 31 березня.

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Про це повідомило Державне агентство рибного господарства України.

Заборона на лов щуки під час нересту спрямована на захист цього виду в критичний період її розмноження. Це включає як час відкладення ікри, так і переднерестовий період.

Згідно з повідомленням, за порушення заборони на вилов щуки передбачені санкції від адміністративної до кримінальної відповідальності та штраф у розмірі 3468 грн за кожну незаконно виловлену рибину.

Зазначається, що таке обмеження необхідне через унікальні фізіологічні характеристики щуки, яка починає нереститися при температурі води 3-5°C, що значно нижче за нерестові температури більшості інших рибних видів.

У Держрибагенстві наголошують, що у випадку випадкового вилову щуки під час лову інших видів, слід відпустити рибу назад у воду.

У відомстві нагадали рибалкам також і про заборону вилову риби на зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року.

Додамо, що вперше повну заборону на вилов щуки під час нерестового періоду в Україні ввели лише минулого року.

Слід зазначити, що минулого року Верховна Рада ухвалила законопроект №7616, чим запустила масштабну реформу рибної галузі, що дозволить запровадити повноцінні електронні аукціони на право промислового вилову риби, які до цього проводилися як урядовий експеримент.

Прозорий механізм розподілу квот на вилов водних біоресурсів створює рівні умови конкуренції, забезпечує рівний доступ до промислу для нових суб’єктів господарювання, спрощує доступ нових підприємців до ринку та зменшує адміністративне навантаження на галузь.