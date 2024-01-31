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В Україні набули чинності нові правила любительського рибальства
З 30 січня 2024 року вступили в силу оновлені Правила любительського рибальства, внесені зміни згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2034 від 24 листопада 2023 року.
Про це повідомляє Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.
Основні нововведення включають встановлення мінімально дозволеного розміру скатів для вилову (35 сантимертів), а також деталізацію норм і заборон щодо вилову певних видів водних біоресурсів.
Зокрема, визначено добову норму улову рапани в 30 кг і уточнено параметри дозволених підсаків (сачків), з урахуванням загальної довжини сторін (не більше 220 см), а також дозволеного кроку вічка для вилову мідій, рапанів і креветок (не менше 8 мм).Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Також наказом введено заборону на використання ручних драг для вилову та окремі періоди нерестової заборони для чорноморського калкана та струмкової форелі (з 1 по 30 травня – чорноморського калкану у басейні Чорного моря та з 10 жовтня по 1 березня – струмкової форелі).
Водночас скасовано обмеження на мінімальний розмір карася сріблястого у Чорноморському та Азовському регіонах і вилучено обов'язок мати при собі посвідчення спортсмена для учасників офіційних спортивних змагань.
Додамо, минулого року у Україні запустили електронну систему рибного господарства "е-риба". У ній вже доступна перша послуга — декларування права на промислове рибальство. Цифровізація галузі допоможе вивести рибне господарство з тіні.
Зазначається, що Кабмін прийняв постанову № 1076 "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі".
"Відтепер суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації", - зауважують в МінАПК.
Джерело фото: ua.depositphotos.com