В Україні набули чинності нові правила любительського рибальства

З 30 січня 2024 року вступили в силу оновлені Правила любительського рибальства, внесені зміни згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2034 від 24 листопада 2023 року.

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Про це повідомляє Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

Основні нововведення включають встановлення мінімально дозволеного розміру скатів для вилову (35 сантимертів), а також деталізацію норм і заборон щодо вилову певних видів водних біоресурсів.

Зокрема, визначено добову норму улову рапани в 30 кг і уточнено параметри дозволених підсаків (сачків), з урахуванням загальної довжини сторін (не більше 220 см), а також дозволеного кроку вічка для вилову мідій, рапанів і креветок (не менше 8 мм).

Також наказом введено заборону на використання ручних драг для вилову та окремі періоди нерестової заборони для чорноморського калкана та струмкової форелі (з 1 по 30 травня – чорноморського калкану у басейні Чорного моря та з 10 жовтня по 1 березня – струмкової форелі).

Водночас скасовано обмеження на мінімальний розмір карася сріблястого у Чорноморському та Азовському регіонах і вилучено обов'язок мати при собі посвідчення спортсмена для учасників офіційних спортивних змагань.

Додамо, минулого року у Україні запустили електронну систему рибного господарства "е-риба". У ній вже доступна перша послуга — декларування права на промислове рибальство. Цифровізація галузі допоможе вивести рибне господарство з тіні.

Зазначається, що Кабмін прийняв постанову № 1076 "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі".

"Відтепер суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації", - зауважують в МінАПК.

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