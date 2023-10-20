Риболовля без схем та корупції. В Україні стартував проект “еРиба”

В Україні запустили електронну систему рибного господарства. У ній вже доступна перша послуга — декларування права на промислове рибальство. Цифровізація галузі допоможе вивести рибне господарство з тіні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що Уряд запровадив декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі. Реалізацію експериментального проекту “еРиба” здійснюватиме Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України протягом двох років.

Отримання послуги декларування права на промислове рибальство тепер здійснюватиметься онлайн через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства (“еРиба”).

Незабаром послуга буде доступна і на порталі Дія.

"Цифровізація в рибному господарстві допоможе боротися з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством. Також в “еРибі” стануть доступні послуги з декларування права на дослідний вилов та отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову", - підкреслюють в МінАПК.

У відомстві вважають, що електронна система “еРиба” сприятиме розвитку рибного господарства та аквакультури України.

Нагадаємо, робота першого компонента Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства (еРиба) – декларування права на промислове рибальство в електронній формі розпочалась 19 жовтня 2023 року. Суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах, мають до 1 листопада 2023 року задекларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації.

Зауважимо, у рибній галузі тривають реформи – ухвалений законопроект №7616, котрий запускає розподіл квот на вилов риби на онлайн-аукціонах, пришвидшує документообіг, вводить електронний квиток для рибалок і створює Єдину держсистему управління "еРиба". Докладніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.

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