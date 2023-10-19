Дунай зарибили осетровими видами риб

Понад 2,5 тис. особин осетрових видів риб випустили у річку Дунай на Одещині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що ініціаторами заходу став Всесвітній фонд природи WWF-Україна, який вже понад 5 років займається збереженням осетрових видів риб в Україні.

Зариблення відбулось завдяки фінансуванню WWF-Нідерланди спільно з Rewilding Europe задля збереження осетрових видів риб в Україні.

"Зарибок вирощено Одеським осетринницьким комплексом. 2,5 тис молоді осетрових видів риб, середньою наважкою 150 - 300 грам вже підкорюють води Дунаю", - підкреслили в МінАПК.

Там зауважили, що зариблення має не лише прямий природоохоронний характер, але й далеку стратегічну ціль — посприяти відновленню популяції осетрових в Дунаї та забезпечити моніторинг та охорону їх оселищ.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня зазначив, що популяції осетрових видів риб продовжують перебувати під загрозою зникнення.

"Вплив гідробудівництва, зарегульованості річок, інтенсивного промислу та браконьєрства призвели до значного скорочення осетрових та занесення їх до Червоної книги України. російська агресія, підрив Каховської ГЕС спровокував екологічну та гуманітарну катастрофу і поставив під загрозу існування багатьох видів дикої фауни, в тому числі і осетрових", - наголосив Головня.

"Осетрові — одні з найцінніших риб нижнього Дунаю. Вони є важливою частиною річкових екосистем, та водночас найвразливішим видом у світі. WWF-Україна системно працює задля відновлення популяцій червонокнижних видів осетрових риб в акваторії української частини Дунаю", — відзначила керівниця напряму "Вода" WWF-Україна Оксана Коваленко.

За словами т.в.о. голови Держрибагентства Ігоря Клименка у поточному році спостерігалося збільшення чисельності видів осетрових, особливо, у літній період в гирлі Дунаю. Тому Держрибагенство запровадило додаткові заходи для збереження цих видів, заборонило промислове рибальства на певних ділянках Дунаю.

"Додаткове збільшення кількості осетрових у Дунаї є важливим кроком для їх збереження і відновлення. Адже через терористичні дії росіян на півдні України генофонд осетрових на жаль втрачено", - зазначив Клименок.

Нагадаємо, у Вінницькій області нещодавно загинуло близько 9 тонн риби роду осетрових, які вирощувались у садках у Ладижинському водосховищі. Причиною масової загибелі риби став викид у річку Південний Буг "неймовірно великої кількості" шкідливих речовин.

Зауважимо, збитки рибній галузі внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції та руйнування водосховища можуть сягнути понад 11 млрд грн.

Лише через затоплення двох державних рибовідтворювальних заводів Держрибагентства українські водойми щорічно недоотримають зариблення у кількості 16 млн екземплярів цінних видів водних біоресурсів.

Зокрема, Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб забезпечував щорічне вселення 13,4 млн екземплярів цінних видів риб (6,2 млн екз. аборигенних та 7,2 млн екз. рослиноїдних).

Ще 2,6 млн екземплярів мальків цінних видів риб, у тому числі 1,6 млн екз. осетрових видів, мав щорічно вселяти у вітчизняні водойми Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика.