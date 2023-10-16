В Україні впроваджують сервіс "е-Риба": для кого він і з якою метою

Урядом прийнято постанову про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що Кабмін прийняв постанову № 1076 "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі".

"Відтепер суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації", - зауважують в МінАПК.

Як пояснюють у відомстві, декларація на промислове рибальство та дослідний вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до "е-Риби".

Реалізація експериментального проекту триватиме протягом двох років.

В МінАПК переконані, що новий сервіс зменшить адміністративне навантаження на суб’єкти рибного господарства шляхом спрощення процедури отримання ними документів дозвільного характеру

Крім того, запровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі мінімізує корупційні ризики.

Про початок роботи системи "е-Риба" найближчим часом обіцяють повідомленоити на інформаційних ресурсах Держрибагентства.

Зауважимо, в Україні внесли зміни до правил промислового рибальства, які практично не переглядалися понад 20 років. Вони не відповідали положенням нормативно-правових актів та реаліям сьогодення. Нові правила включають вимоги, необхідні для раціонального використання водних біоресурсів та їх охорону.

Нагадаємо, у рибній галузі тривають реформи – ухвалений законопроект №7616, котрий запускає розподіл квот на вилов риби на онлайн-аукціонах, пришвидшує документообіг, вводить електронний квиток для рибалок і створює Єдину держсистему управління "Е-риба". Докладніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.