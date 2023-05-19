Правила промислового рибальства в Україні оновили: що зміниться

В Україні внесли зміни до правил промислового рибальства, які практично не переглядалися понад 20 років. Вони не відповідали положенням нормативно-правових актів та реаліям сьогодення. Нові правила включають вимоги, необхідні для раціонального використання водних біоресурсів та їх охорону.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Основні нововведення щодо промислового рибальства:

актуалізовано визначення знарядь лову і вимоги до їх використання;

встановлено нові вимоги до знарядь лову;

запроваджено заборону на використання сіток з кроком вічка менше 36 мм та 70 мм на дніпровських водосховищах;

зменшено мінімально-допустимі розміри для вилову ляща у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах крім дніпровських водосховищ до 30 см;

встановлено норми прилову для сіток з кроком вічка 52 – 68 мм не більше 10%;

оновлено обмеження щодо кількості знарядь лову.

Щодо встановлення вимог до знарядь лову, то, наприклад, для раколовок додатково запроваджено кількісний критерій, так максимальна висота крила раколовки не повинна перевищувати 0,5 м.

"Правилами визначено способи і строки вилову водних біоресурсів, типи, розміри, кількість та технічні характеристики суден флоту рибної промисловості, допустимі до вилову розміри об’єктів промислу, вимоги щодо їх охорони, умови користування рибогосподарськими водними об’єктами (їх частинами), навантаження на кожний об’єкт тощо", - резюмували в уряді.

Нагадаємо, в рибній галузі тривають реформи – ухвалений законопроект №7616, котрий запускає розподіл квот на вилов риби на онлайн-аукціонах, пришвидшує документообіг, вводить електронний квиток для рибалок і створює Єдину держсистему управління "Є-риба". Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.