В Україні запрацювали нові правила рибальства: що змінилося

В Україні у грудні набрали чинності нові правила любительського і спортивного рибальства, які було затверджено наказом Міністерства аграрної політики ще 19 вересня. Як вказують у відомстві, протягом останніх 20 років рибалкам доводилось рибалити за правилами, які були морально застарілими та не відповідали законодавству.

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"Нові правила розроблено для покращення умов любительського, спортивного рибальства і підводного полювання, а також результативності заходів з охорони і збереження біорізноманіття іхтіофауни українських водойм", - зазначають в Мінагрополітики.

У міністерстві підкреслюють, що вони також враховують найкращі напрацювання країн Європейського союзу, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших зацікавлених сторін.

Серед основних змін, на які варто звернути особливу увагу рибалкам під час риболовлі, вказано наступні:

- збільшено добову норму вилову риби (3 кг) на одну особину, розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри;

- знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів (карликовий (американський) сом, ротань-головешка, сонячний окунь, рапана тощо);

- дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України, переліків регіонально рідкісних видів, що охороняються, та інших міжнародних природоохоронних списків;

- дію правил розповсюджено на об’єкти природно-заповідного фонду, де така діяльність не заборонена статутом ПЗФ;

- збільшено з 5 до 7 дозволену кількість гачків;

- збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони;

- зменшено кількість заборонених для рибальства місць (зокрема, дозволено рибальство у Галерній затоці в Києві та у гирлах річок, що впадають у Дністровське водосховище);

- зменшено заборонені для рибальства ділянки (зокрема, у нижніх б’єфах ГЕС дніпровських водосховищ з 10 та 5 км до 2 км);

- дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живої принади (живця), окрім видів, вилов яких заборонено.

Водночас найголовнішою метою при розробці документа, як вказують у Мінагрополітики, було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів.

Так, у нових правилах рибальства збільшено мінімальні дозволені до вилову розміри більшості водних біоресурсів; визначено заходи щодо дбайливого поводження з виловленими водними біоресурсами (зокрема, дбайливе підхоплення і звільнення від гачка); заборонено вилов із моторних суден з включеною силовою установкою з використанням більше ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку.

Крім того, встановлено нерестову заборону на вилов форелі струмкової у межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей з 1 вересня до 31 грудня, а також нерестову заборону на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня.

Врегулювано у нових правилах і спортивне рибальство та підводне полювання. Так, офіційні спортивні заходи із рибальства та/або підводного полювання повинні будуть узгоджуються їхніми організаторами з місцевими адміністраціями.

При проведенні офіційних спортивних заходів, за наявності у їх учасників посвідчення встановленого зразка, добова норма улову та мінімальні дозволені для вилову розміри водних біоресурсів не встановлюватимуться, якщо це передбачено правилами змагань. Також дозволено проведення спортивних заходів у періоди нерестових заборон, але з берега і за межами нерестовищ.

Спортсменам дозволено зберігання, утримання водних біоресурсів у живому та неушкодженому вигляді в улові з метою їх зважування та подальшого повернення у природне середовище існування.

Також додано необхідність маркування ділянки проведення підводного полювання за допомогою сигнального буя чи плотика з розпізнавальним знаком на них і виключено необхідність наявності посвідчення підводного мисливця.

Окрім цього, в правилах змінено механізм визначення прилову молоді (дозволяється до 10% маси в межах добової норми улову); рибалок зобов’язали під час ловлі мати засоби для вимірювання маси та довжини риби; встановлено заборону на вилов у темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах в межах судового ходу; а також заборону на вилов у межах охоронних зон електричних мереж (зокрема, уздовж повітряних ЛЕП від 2 до 40 м у залежності від їх напруги).

Джерело фото: ua.depositphotos.com