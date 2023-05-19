Правила промыслового рыболовства в Украине обновили: что изменится

В Украине внесли изменения в правила промыслового рыболовства, которые практически не пересматривались более 20 лет. Они не соответствовали положениям нормативно-правовых актов. Новые правила включают в себя требования, необходимые для рационального использования водных биоресурсов и их охрану.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Основные нововведения по промышленному рыболовству:



актуализировано определение орудий лова и требования к их использованию;

установлены новые требования к орудиям ловли;

введен запрет на использование сеток с шагом ячейки менее 36 мм и 70 мм на днепровских водохранилищах;

уменьшены минимально допустимые размеры для отлова леща во внутренних рыбохозяйственных водных объектах кроме днепровских водохранилищ до 30 см;

установлены нормы прилова для сеток с шагом ячеи 52 – 68 мм не более 10%;

обновлены ограничения по количеству орудий ловли.

Что касается установления требований к орудиям ловли, то, например, для раколовок дополнительно введен количественный критерий, так максимальная высота крыла раколовки не должна превышать 0,5 м.

"Правилами определены способы и сроки отлова водных биоресурсов, типы, размеры, количество и технические характеристики судов флота рыбной промышленности, допустимые к отлову размеры объектов промысла, требования к их охране, условия пользования рыбохозяйственными водными объектами (их частями), нагрузка на каждый объект и т.д.", – резюмировали в правительстве.

Напомним, в рыбной отрасли продолжаются реформы – принят законопроект №7616, запускающий распределение квот на отлов рыбы на онлайн-аукционах, ускоряет документооборот, вводит электронный билет для рыбаков и создает Единую госсистему управления "Е-рыба". Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.