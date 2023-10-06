В Україні знову перейменували Держрибагентство

Кабінет міністрів перейменував Державне агентство меліорації та рибного господарства на Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Як повідомив у Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну 6 жовтня. Втім, саме агентство чи інші органи його поки не коментували.

Уряд також вніс зміни до низки своїх актів в частині покладення на Держрибагентство додаткового повноваження щодо реалізації державної політики у сфері регулювання продовольчого забезпечення,у звʼязку з чим і змінено найменування агентства.

Зазначимо, що попередня назва агентства "протрималася" менше двох років: до рішення Кабміну від 9 грудня 2021 року воно називалося просто Державним агентством рибного господарства.

Нагадаємо також, що в лютому 2021 року уряд перепідпорядкував Держрибагентство, а також Держслужбу з питань геодезії, картографії та кадастру відновленому Міністерству аграрної політики та продовольства. Рішення ж відновити Мінагрополітики, скасувавши його приєднання до Міністерства економіки, Кабмін ухвалив 28 грудня 2020 року.